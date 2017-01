Timpossible! 2. Staffel "Kitchen Impossible" mit Tim Mälzer und Deutschlands Koch-Elite ab 29.01. sonntags um 20:15 Uhr bei VOX

Köln (ots) - Es wird wieder geschwitzt und geschimpft. In sieben neuen Folgen "Kitchen Impossible" (ab dem 29.01.2017 sonntags um 20:15 Uhr bei VOX) gehen die Besten der deutschsprachigen Koch-Zunft für den richtigen Geschmack erneut an ihre Grenzen. Im Wettstreit der Spitzenköche stellt sich Tim Mälzer zusammen mit Tim Raue, Meta Hiltebrand, Christian Lohse, Roland Trettl, Peter Maria Schnurr, Maria Groß, Hans Neuner und Holger Bodendorf in der zweiten Staffel der Koch-Competition scheinbar unlösbaren kulinarischen Herausforderungen, um ihre Koch-Ehre zu verteidigen. Egal wo. Denn die schwarze Box, in der ein unbekanntes nachzukochendes Gericht versteckt ist, wartet in Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt auf sie. In den neuen Duellen gibt es allerdings nicht nur die Chance zur Revanche und neue Herausforderer für Tim Mälzer, seine einstigen Kontrahenten messen sich nun auch untereinander an fremden Herden.

In jeder Folge reisen zwei Kochgiganten getrennt voneinander an zwei Reiseziele, die sie sich gegenseitig ausgesucht haben. Egal ob Marrakesch, Dubai oder Tel Aviv - dort angekommen, wartet die "Kitchen Impossible"-Box auf sie. In ihr serviert ihnen ein ortsansässiger Koch das Lieblingsgericht seiner Stammgäste. Doch welches das ist, wie und mit welchen Zutaten es zubereitet wird, müssen die Kontrahenten nur durch ihre Sinne herausfinden. Nachdem sie danach alleine die mutmaßlichen Spezialitäten eingekauft haben, müssen sie schließlich das vorgestellte Gericht unter den strengen Blicken des einheimischen Kochs selbst zubereiten. Ein Rezept: Fehlanzeige. Wer hier bestehen will, muss eine Jury aus Stammgästen überzeugen. Wie nah die nachgekochte Speise geschmacklich an das Original herangekommen ist, erfahren die Duellanten allerdings erst nach ihrer Rückkehr.

Aufgeben? Timpossible! Die Liebe zum Kochen und der unbändige Ehrgeiz treiben Tim Mälzer und alle Koch-Kontrahenten auch bei unmöglichen Herausforderungen immer weiter an. Und dieses Mal warten mit Maria Groß, Hans Neuner und Holger Bodendorf nicht nur neue hochdekorierte Gegner auf Tim Mälzer - Tim Raue wirft ihm auch erneut den Fehdehandschuh hin. Wer entscheidet die dritte Begegnung im ewigen Duell an fremden Herden jetzt für sich? Außerdem kämpfen auch Tim Mälzers Herausforderer untereinander um die Koch-Ehre: Seine Bezwinger Tim Raue und Meta Hiltebrand treten nach ihrem Erfolg in Staffel 1 dieses Mal direkt gegeneinander an. Zudem macht Roland Trettl Peter Maria Schnurr, seines Zeichens Koch des Jahres 2016, und Christian Lohse eine kulinarische Kampfansage.

Welcher Koch mit seinem feinen Gaumen und den Fähigkeiten am Herd beim Wettstreit um Ruhm und Ehre am besten abgeschnitten hat, zeigt VOX ab dem 29.01.2017 sonntags um 20:15 Uhr in der zweiten Staffel "Kitchen Impossible".

Das sind die Duelle in der zweiten Staffel "Kitchen Impossible":

Neue Gegner warten auf Tim Mälzer:

Tim Mälzer (Prag/Hittisau) vs. Maria Groß (Barcelona/Isaszeg)

Tim Mälzer (Lissabon/Hamburg) vs. Hans Neuner (Tel Aviv/Idre)

Tim Mälzer (Tromsø/Dubai) vs. Holger Bodendorf (London/Zagreb)

Die Entscheidung im ewigen Duell zwischen Tim Mälzer und Tim Raue:

Tim Mälzer (Berlin/Zürich) vs. Tim Raue (Sarzana/Mallorca)

Tim Mälzers Herausforderer kämpfen untereinander um die Koch-Ehre:

Tim Raue (Marrakesch/Escholzmatt) vs. Meta Hiltebrand (Seoul/Druskininkai)

Roland Trettl (Mindelo/Zürich) vs. Peter Maria Schnurr (Langenlebarn/Kingham)

Christian Lohse (Venedig/Taormina) vs. Roland Trettl (Bad Oeynhausen/Charleston)

Produziert wird die Koch-Competition von Endemol Shine Germany.

