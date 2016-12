VOX-Hit "Club der roten Bänder" geht in dritte Staffel!

Köln (ots) - Mit neuen Quoten-Rekorden endete die zweite Staffel "Club der roten Bänder" am gestrigen Montag (05.12.2016) herausragend stark: Folge 10 erreichte 15,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und 3,23 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren.

Schon jetzt ist sicher: 2017 gibt es eine dritte Staffel des VOX-Hits. VOX-Geschäftsführer Bernd Reichart über die Fortsetzung der Serie: "Wir konnten den Riesen-Erfolg der ersten Staffel ,Club der roten Bänder' mit Staffel 2 sogar noch deutlich toppen. Das ist ein großartiges Kompliment an das ganze Team von Bantry Bay und VOX. Jetzt freuen wir uns wahnsinnig auf die dritte Staffel, die gleichzeitig auch die finale Staffel sein wird. Wir und auch Albert Espinosa wollen ,Club der roten Bänder' am liebsten als Trilogie erzählen. Und die Geschichte liegt uns zu sehr am Herzen, als dass wir sie nun darüber hinaus strecken und dadurch verwässern würden." Auch wenn die Drehbücher zur dritten Staffel noch nicht ganz fertig sind, verrät Bernd Reichart schon jetzt: "Natürlich fließen Albert Espinosas Visionen für die 3. Staffel wieder in das Konzept unserer fantastischen Autoren mit ein. Das gibt uns ein sehr gutes Gefühl. Schon jetzt ist die Vorfreude im ganzen Team riesig und eines ist schon abzusehen: Die Geschichte rund um den ,Club der roten Bänder' wird in der dritten Staffel ihren erzählerischen und emotionalen Höhepunkt erreichen."

Die zweite Staffel der mehrfach ausgezeichneten VOX-Eigenproduktion "Club der roten Bänder" war mit durchschnittlich 37,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 29-jährigen Frauen die mit Abstand erfolgreichste Serie des Jahres 2016. In der Spitze erreichte die VOX-Serie in dieser Zielgruppe bis zu 43,9 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erzielte "Club der roten Bände" einen hervorragenden Durchschnitts-Marktanteil von 13,8 Prozent und konnte damit den Vorjahreswert (11,6 Prozent) deutlich steigern. Im Schnitt verfolgten 3,02 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren die beliebte Serie rund um das Leben von Jugendlichen im Krankenhaus - auch in dieser Zielgruppe legte die zweite Staffel "Club der roten Bänder" nochmal deutlich im Vergleich zur ersten Staffel (durchschnittlich 2,54 Mio. Zuschauer) zu.

Im Netz konnte "Club der roten Bänder" 2016 ebenfalls erneut punkten: Der Hashtag #CdrB landete jeden Dienstag auf Platz 1 der Twitter-Deutschland-Trends. Auf der Facebook-Seite zur Serie tummeln sich bereits über 400.000 Fans. In den Digital-Angeboten der Mediengruppe RTL Deutschland erzielte Staffel 2 von "Club der roten Bänder" insgesamt hervorragende 4,5 Mio. Videoabrufe. Bei TV NOW gab es 3,3 Mio. Videoabrufe. Hier ist die zweite Staffel "Club der roten Bänder" noch bis zum 19.12. kostenlos abrufbar.

Schon am kommenden Montag (12.12.2016 um 20:15 Uhr) zeigt VOX ein besonderes Highlight für alle Fans: In der zweistündigen Dokumentation "Club der roten Bänder - Die Geschichte lebt weiter!" spricht der spanische Serienschöpfer Albert Espinosa gemeinsam mit den Schauspielern über seine bewegende Geschichte hinter dem TV-Hit: Mit 14 Jahren wurde bei Albert Espinosa Knochenkrebs diagnostiziert. Er verlor ein Bein, eine halbe Lunge und Teile seiner Leber. Trotzdem ließ er sich seine unbändige Lust am Leben niemals nehmen - Alberts gelebte Weisheiten sind wie eine Anleitung zum Glücklichsein. Darüber hinaus zeigt die Dokumentation weitere echte Kämpfer: Kinder und Jugendliche, die krank sind und zum Beispiel Leukämie oder Magersucht besiegen wollen. Sie berichten von ihrem Alltag und persönlichen Glücksmomenten.

Quelle Quoten: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufig gewichtet/Stand: 06.12.2016

