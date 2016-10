"The BossHoss" sind die neuen Gastgeber der 4. Staffel "Sing meinen Song" bei VOX - und nehmen Lena Meyer-Landrut, Stefanie Kloß, Mark Forster, Gentleman, Moses Pelham und Michael Patrick Kelly mit!

Köln (ots) - Bis zu 2,96 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren schalteten im Frühjahr 2016 die dritte Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" ein und bescherten dem Erfolgsformat Rekord-Marktanteile von bis zu 13,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Bereits während der Staffel wurde entschieden, dass auch 2017 wieder Songs getauscht werden - allerdings mit einem neuen Gastgeber. Jetzt steht fest: Niemand geringeres als Sascha Vollmer und Alec Völkel von "The BossHoss" werden diese Rolle übernehmen. Dieses Jahr saßen sie noch selbst als Gäste auf dem Tauschkonzert-Sofa, im Frühjahr kehren die beiden nach Südafrika zurück - und haben für die brandneue Staffel hochkarätige Künstler eingeladen:

Ob Rock, Pop, Rap oder Reggae - die Vielfalt der musikalischen Genres ist wieder groß! Denn der Einladung nach Südafrika sind Lena Meyer-Landrut, Stefanie Kloß, Mark Forster, Gentleman, Moses Pelham und Michael Patrick Kelly gefolgt, die alle ihre zahlreichen Hits im Gepäck haben. Wie klingen Evergreens der Kelly-Family interpretiert von Musikproduzent und Rapper Moses Pelham? Wie hören sich Pop-Songs von Mark Forster in der Country-Rock-Version von "The BossHoss" an? Was macht Reggae-Star Gentleman aus einem pop(ulären) Hit von Lena Meyer-Landrut? Und wie klingt ein rockiger Silbermond-Song im Singer-Songwriter-Style von Michael Patrick Kelly?

Die beiden Frontmänner von "The BossHoss" können es gar nicht mehr abwarten, genau das herauszufinden: "Wir freuen uns darauf, 2017 als Gastgeber bei 'Sing meinen Song' dabei zu sein. Songs zu interpretieren liegt schon immer ganz tief in unserer Band-DNA. Wir haben richtig Bock, wieder live in Südafrika zu rocken. Und mit unseren großartigen Gästen werden wir sicher auf dem Sofa die ein oder andere Party starten."

Auch VOX-Chefredakteur und Unterhaltungschef Kai Sturm freut sich auf die nächste Staffel: "Alec und Sascha sind bekannt für ihre Live-Auftritte und haben auch bei 'Sing meinen Song' in diesem Jahr bereits eine Wahnsinnsshow abgeliefert und bewiesen, dass sie für alle Genres offen sind. Mit ihrer smarten lockeren Art werden sie die Zuschauer als Gastgeber begeistern. Zusammen mit ihren hochkarätigen Gästen bringen sie eine riesige Bandbreite musikalischer Qualität mit, sodass es wieder unvergleichlich und spannend wird, welche Neuinterpretationen diese Gruppe großartiger Musiker 2017 präsentieren wird."

Bevor für die Teilnehmer der vierten Staffel die Reise nach Südafrika beginnt, können die Zuschauer im Dezember aber auch noch einmal den bisherigen Gastgeber Xavier Naidoo und seine Nachfolger gemeinsam erleben: In einer neue Ausgabe von "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" singen und schenken sie sich zusammen mit den weiteren Künstlern der dritten Staffel, Nena, BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken, Annett Louisan, Samy Deluxe und Seven, ihre liebsten Weihnachtslieder.

Hintergrund:

In der Musik-Event-Reihe "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" treffen Ausnahme-Musiker aufeinander, um sich vor atemberaubender Kulisse und in ganz entspannter Atmosphäre einer großen musikalischen Herausforderung zu stellen: Sie covern die größten Hits ihrer Kollegen. Und das mit großem Erfolg! Neben herausragenden Quoten wurde die Musik-Event-Reihe mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Bambi und mit dem ECHO ausgezeichnet und hat fünf Erfolgsalben hervorgebracht, die zusammen vier Mal Platin und einmal Goldstatus erreicht haben.

