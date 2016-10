VOX erneut Primetime-Marktführer am Dienstag: Neue Bestwerte für "Die Höhle der Löwen" und "Fürst Heinz"

Köln (ots) - Mit der Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" und der anschließenden Doku "Fürst Heinz" sicherte sich VOX am gestrigen Dienstag (18.10.) erneut die Marktführerschaft in der Primetime! Um 20:15 Uhr erreichte "DHDL" hervorragende 16,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und mit 3,32 Mio. Zuschauern ab 3 Jahren einen neuen Bestwert seit Sendestart im August 2014. Bei den 14- bis 29-Jährigen erreichte "Die Höhle der Löwen" starke 19,6 Prozent Marktanteil (Frauen in diesem Alter: 21,5 Prozent Marktanteil, Männer in diesem Alter: 17,1 Prozent Marktanteil).

Die vierte und letzte Folge der Doku "Fürst Heinz" rund um Geschäftsmann und Multi-Millionär Heinz von Sayn-Wittgenstein erzielte mit 10,9 Prozent Marktanteil (14 bis 59 Jahre) und 1,47 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren ebenfalls neue Spitzenwerte. Insgesamt holte VOX damit bei den 14- bis 59-Jährigen einen ausgezeichneten Tages-Marktanteil von 10,1 Prozent.

Bei Twitter landete der Sendungs-Hashtag #DHDL auch am gestrigen Dienstag wieder auf Platz 1 der Deutschland-Trends.

Sowohl "Die Höhle der Löwen" als auch "Fürst Heinz" sind 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de abrufbar.

Schon am nächsten Dienstag (25.10.2016) um 20:15 Uhr warten auf die Zuschauer in der Gründer-Show neue spannende Pitches: So hofft unter anderem Dr. Steffen Oppermann von "Wizardo" auf den Deal seines Lebens. Seit 15 Jahren kreiert der 39-Jährige originelle Gesichtsmasken aus Latex, darunter auch gruselige Horror- und lustige Partymasken für Karneval und andere Motto-Events.

Quelle: AGF / GfK / DAP TV Scope / MG RTL D Forschung und Märkte / vorläufig gewichtet / Stand: 19.10.2016

