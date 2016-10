VOX blickt in "Outlander - Die Dokumentation" am Mittwoch, 19.10., um 22.00 Uhr hinter die Kulissen der Highland-Saga

Köln (ots) - Nominiert für den "Emmy" und den "Golden Globe", Gewinner des "People's Choice Award" - die aufwendige Serien-Adaption der Highland-Saga "Outlander" begeistert weltweit Millionen von Fans und wurde bei zahlreichen Preisverleihungen bedacht. Woche für Woche verfolgen die Zuschauer gerade bei VOX die zweite Staffel, in der sich wieder alles um die dramatische Geschichte der verheirateten Krankenschwester Claire und den schottischen Freiheitskämpfer Jamie dreht. Zum großen Staffelfinale am 19.10. um 20.15 Uhr erwartet die Fans nun ein ganz besonderes Highlight. In "Outlander - Die Dokumentation" wirft VOX im Anschluss um 22.00 Uhr einen Blick hinter die Kulissen und die Faszination der mitreißenden Liebesgeschichte. Zu Wort kommen dabei auch die Ideengeberin und Buchautorin Diana Gabaldon, die Hauptdarsteller Caitriona Balfe und Sam Heughan sowie Showrunner Ronald D. Moore. Sie verraten, was die Serie so besonders macht und gewähren private Einblicke in ihr Leben abseits der Kamera.

Die zweistündige Dokumentation beleuchtet die Hintergründe der gefeierten Serie "Outlander". Gezeigt werden dabei die Originalschauplätze in den schottischen Highlands, die Produktion der außergewöhnlichen Kostüme und das Erschaffen der atemberaubenden und so realitätsnahen Serienwelt. Außerdem geht sie dem Erfolgsgeheimnis der Serie auf den Grund. In der Wüste von Arizona trifft VOX auf die Frau, die den "Outlander"-Kosmos erfunden hat: Diana Gabaldon. Die Star-Autorin öffnet die Türen zu ihrem Haus, in dem sie eine der ergreifendsten Liebesgeschichten aller Zeiten erfunden hat. Die VOX- Kameras sind dabei, als die Autorin zum ersten Mal das Set besucht und begeistert ist: "Ich finde es toll zu sehen, wie die Produzenten meine Worte zum Leben erweckt haben."

Die beiden Hauptdarsteller Caitriona Balfe (Claire Randall) und Sam Heughan (Jamie Fraser) sind durch die Serie zu populären Schauspielern avanciert. Sie geben einen Einblick in ihre Welt vor dem Erfolg der beliebten Serie. So arbeitete Caitriona Balfe zunächst als Model, bevor sie in "Outlander" ihre erste TV-Rolle bekam und erzählt: "Es ging alles so wahnsinnig schnell. Drei Wochen nachdem ich die Zusage für die Rolle bekommen habe, fing schon der Dreh zur ersten Staffel an." Darüber hinaus spricht die 37-jährige Irin im exklusiven Interview über Erwartungen, Nervosität und ihre allerersten Liebesszenen: "Meine erste Liebesszene war direkt in meiner ersten Woche des Drehs. Für mich war es etwas angsteinflößend. Der Cast kannte sich ja noch gar nicht". Für Sam Heughan, der seit dem Start der Serie als Frauenschwarm geliebt wird, waren vor allem die brutalen Schlüsselszenen eine besondere Herausforderung: "Die Serie hat mich sicherlich um ein paar Jahre älter gemacht."

Neben den beiden Hauptdarstellern Caitriona Balfe und Sam Heughan lässt VOX auch prominente deutsche "Outlander"-Fans besondere Momente der Highland-Saga Revue passieren. So kommentieren unter anderem Model Barbara Meier, sowie die Schauspieler Jan Hartmann, Sila Sahin und Mariella Ahrens die schönsten und traurigsten Szenen ihrer Lieblingsserie.

VOX zeigt am Mittwoch, 19. Oktober, um 20:15 Uhr zunächst das Staffelfinale der Highland-Saga "Outlander" und direkt im Anschluss um 22:05 Uhr "Outlander - Die Dokumentation".

