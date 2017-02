Bundesweite Befragung im Auftrag des DRV: Bevölkerung bewertet Raiffeisen-Genossenschaften positiv

Berlin (ots) - Wer Raiffeisen-Genossenschaften und ihre Geschäftsfelder kennt, hat von ihnen ein positives Bild. Das belegt eine bundesweite Bevölkerungsbefragung, die das Marktforschungsinstitut Produkt + Markt im Auftrag des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV) im Januar 2017 durchgeführt hat.

Rund ein Drittel der Befragten zwischen 18 und 75 Jahren gab an, ländliche Genossenschaften gut bis sehr gut zu kennen. Wenn dies der Fall ist, werden damit positive Eigenschaften wie Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Regionalität in Verbindung gebracht. "Verbraucher, die mit Raiffeisen-Genossenschaften vertraut sind, bringen den Unternehmen und ihren Mitarbeitern hohe Wertschätzung entgegen", so DRV-Präsident Manfred Nüssel.

Jeder vierte Befragte kann bislang keine Verbindung zwischen Raiffeisen-Genossenschaften und der Agrar- und Ernährungswirtschaft herstellen. Dies betrifft vor allem die jüngere Generation und Menschen in Ballungszentren. "Für uns sind das konkrete Ansätze und zugleich Ansporn, ländliche Genossenschaften noch stärker bekannt zu machen. Das Raiffeisen-Jubiläumsjahr 2018 bietet dafür den idealen Anlass. Gemeinsam mit dem genossenschaftlichen Verbund werden wir zeigen, dass die Idee Friedrich Wilhelm Raiffeisens modern, präsent und vor allem zukunftsorientiert ist", so Nüssel.

"Mensch Raiffeisen - Starke Idee!" Informationen und Newsletter zur Jubiläums-Kampagne bietet die Website http://www.raiffeisen2018.de/

Über den DRV

Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich organisierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 2.250 DRV-Mitgliedsunternehmen im Agrarhandel und in der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen mit rund 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 61,7 Mrd. Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer der Genossenschaften.

