Magisches zur Vorweihnachtszeit: SUPER RTL zeigt "Die Schneekönigin - Eiskalt entführt" erstmalig im Free-TV

Vor zwei Jahren konnte SUPER RTL mit dem fantastischen Animationsfilm "Die Schneekönigin - Eiskalt verzaubert" einen Überraschungserfolg am reichweitenstarken Freitagabend landen. Über 1,5 Millionen Zuschauer entschieden sich für die fantasievolle Adaption des berühmten Märchens von Hans Christian Andersen - für SUPER RTL natürlich ein Grund mehr, sich auch um die Fortsetzung zu bemühen. Jetzt hat das Warten ein Ende: Am Freitag, 9. Dezember zeigt der Kölner Sender um 20.15 Uhr Die Schneekönigin - Eiskalt entführt (Russland 2015) erstmalig im Free-TV.

Nachdem die Schneekönigin besiegt wurde, kann der mutige Orm endlich in seine geliebte Heimat zurückkehren. Zurück in Trollstadt muss er schon bald erkennen, dass sein Alltag von nun an wenig heldenhaft sein wird und er sich als einfacher Minenarbeiter verdingen muss. Da hat Orm eine zündende Idee: Indem er die Geschichte seiner Heldentaten ein wenig ausschmückt, will er sich für die Trollprinzessin interessant machen. Doch stattdessen lassen seine Lügen die Macht des finsteren Schneekönigs wiedererstarken, der die Welt unter einer Decke aus Eis und Schnee begraben will. Und so nimmt das nächste Abenteuer für Orm seinen Lauf, bei dem seine Freunde Gerda, Kai und Wiesel Luta nicht fehlen dürfen.

Bereits eine Woche zuvor, am Freitag den 2. Dezember, haben die Zuschauer zur gleichen Sendezeit zudem die Gelegenheit, nochmal in den Genuss des Originals Die Schneekönigin - Eiskalt verzaubert (Russland 2012) zu kommen.

