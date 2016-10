SUPER RTL-Lizenzportfolio bekommt mit dem international erfolgreichen Pre-School-Thema "PAW Patrol" hochkarätigen Zuwachs

Köln (ots) - SUPER RTL freut sich über einen prominenten Neuzugang: Mit "PAW Patrol" hat sich der Kindermarktführer ein international erfolgreiches CGI-Format gesichert, das im November Premiere im Vorschulprogramm Toggolino feiert. Zusätzlich wird der Kölner Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Lizenzagentur der TV-Sensation von Viacom fungieren. Aktuell zählt das Thema in den Märkten USA, Großbritannien, Spanien und Frankreich bei Kindern im Vorschulalter zu den Top-Trends; im License Monitor von Iconkids & Youth landete "PAW Patrol" beispielsweise in Frankreich auf dem zweiten Platz.

Jörg Nommensen, Director Sales & Marketing: "Wir wollen den internationalen Erfolg von PAW Patrol nach Deutschland bringen und wir haben alles, was es dazu braucht. Auf unseren reichweitenstarken Plattformen können wir die Fanbase kontinuierlich entwickeln. Außerdem werden wir den Franchise-Aufbau mit umfangreichen Marketing-Maßnahmen vorantreiben. Mit Spin Master ist ein Master Toy Partner an Bord, mit dem wir schon bei Dragons sehr erfolgreich zusammenarbeiten."

Bettina Arff, Director Licensing GSA & Consumer Packaged Goods Europe, Viacom: "Unseren erfolgreichen Partnerschaften in anderen Märkten folgend, freuen wir uns, dass wir auch für Deutschland einen weiteren starken Free-to-Air Partner gefunden haben, um den Properties aus unserer vielfältigen internationalen Content Pipeline Raum zu geben - zudem passt PAW Patrol hervorragend in das Portfolio von SUPER RTL. Unsere anderen Formate werden weiterhin ihr Zuhause in der Nickelodeon-Familie haben."

Zahlreiche prominente Partner (u.a. Ravensburger, Panini, John, United Labels) setzen im deutschen Markt bereits auf das Thema; in naher Zukunft werden noch weitere mit der "PAW Patrol" auf Streife gehen und die Sichtbarkeit im Handel verstärken.

Mit niedlichen Hundewelpen und coolen Fahrzeugen vereint "PAW Patrol" Elemente der beliebtesten Erlebniswelten von Jungen und Mädchen. Im Fokus der Handlung steht eine Gruppe von sechs mutigen Hundefreunden, die mit ihrer Hilfsbereitschaft und ihren unterschiedlichen Stärken jeder Mission gewachsen sind.

