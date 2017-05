Neue Partnerschaft mit studentischen Beratern: Assure Consulting auf den JCNetwork Days in Mainz

Wehrheim (ots) - Assure Consulting, eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement-Dienstleistungen, ist neuer Partner des JCNetwork. Zum Jahreskongress des Zusammenschlusses von deutschlandweit mehr als 30 studentischen Unternehmensberatungen, den JCNetwork Days, werden ab morgen rund 500 Teilnehmer in Mainz erwartet.

Die Zusammenarbeit ist Teil einer im vergangenen Jahr geschlossenen Partnerschaft zwischen Assure Consulting und dem JCNetwork. Auf dem morgen startenden Kongress wird sich Assure Consulting mit einer Unternehmenspräsentation im Eröffnungsplenum den Teilnehmern vorstellen und auf der Firmenkontaktemesse mit einem eigenen Stand vertreten sein. Am 20. Mai gestaltet das Unternehmen außerdem Workshops zu den Themen FlipChart-Visualisierung und agiles Projektmanagement.

"Als Spezialist für Projektmanagement-Dienstleistungen besetzen wir im JCNetwork eine fachliche Nische, die für studentische Berater ausgesprochen spannend ist", so Assure Consulting-Geschäftsführer Tim Schmidt. "Vor allem mit dem Thema agiles Projektmanagement stoßen wir auf großes Interesse, denn an vielen Hochschulen ist die Methodik noch nicht angekommen."

Schon im vergangenen Herbst hatte Assure Consulting begeisterte Rückmeldungen zu einem auf den JCNetwork Development Days abgehaltenen Seminar zum Thema agiles Projektmanagement bekommen. Teil der mehrstündigen Veranstaltung war unter anderem eine Scrum Simulation mit LEGO-Steinen.

Partnerschaft für langfristige Zusammenarbeit

"Assure Consulting hat unsere Verbandsmitglieder schon mehrfach mit starker fachlicher Expertise im Projektmanagement begeistert. Umso mehr freut es uns, dass wir unsere Zusammenarbeit durch die Partnerschaft auf eine langfristige Basis gestellt haben", so JCNetwork Vorstandsvorsitzender Nicolas Freitag. Die zunächst auf zwei Jahre angelegte Partnerschaft sieht regelmäßigen Informationsaustausch, Präsenz auf den jeweiligen Social Media-Kanälen sowie eine enge Zusammenarbeit auf Veranstaltungen des im Jahr 2002 gegründeten Verbands studentischer Unternehmensberatungen vor. Assure Consulting steht außerdem als Ansprechpartner für Fragen zum Thema Projektmanagement bereit und vermittelt über Praktika Einblicke in den Berufsalltag in der Projektmanagementberatung.

"Wir erhoffen uns von der Partnerschaft noch mehr Informationen aus erster Hand, was junge Beraterinnen und Berater von künftigen Arbeitgebern erwarten", erläutert Tim Schmidt. "Und natürlich bietet das JCNetwork uns auch eine gute Plattform für mehr Bekanntheit bei seinen Mitgliedern."

Über Assure Consulting:

Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement-Dienstleistungen und unterstützt internationale Konzerne dabei, komplexe Großprojekte erfolgreich zu realisieren. Kernkompetenz ist das operative Projektmanagement, insbesondere das Setup und der Betrieb von Projektmanagement-Offices (PMOs / POs) auf Projekt-, Programm- und Unternehmensebene. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 110 Mitarbeiter.

