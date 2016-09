Wie gut kennen Sie die Motive und Techniken derjeniger, die ihre Netzwerke angreifen?

London (ots/PRNewswire) - Alan Millar von Capital One teilte mir jüngst mit, dass so viele Unternehmen den Unterschied zwischen "Informationen" und "Intelligence" nicht kennen.

Cyber Threat Intelligence and Incident Response, Cyber IQs 5. Konferenz im Jahr 2016, ist das erste Forum für Sicherheitsfachkräfte, bei dem besprochen wird, wie ein besseres Verständnis für Cyberbedrohungen zu exponentiellen Verbesserungen in der strategischen Planung und bei der taktischen Entscheidungsfindung während der Cybervorfälle führen kann.

Cyberbedrohungs-Intelligence bietet Netzwerk-Defendern durch die Nutzung von überlegenen Informationen eine Vorteil bei der Vorbereitung und Reaktion, wodurch die Erfolgsrate weniger negativ beeinflusst wird. Dementsprechend bieten Intelligence-Feeds eine wichtige Methode für Unternehmen, um deren Reaktions- und Erkennungsprogramme zu aktualisieren, während maßgeschneiderte Strategien für das Störungsmanagement zur Einschränkung von Schäden und zur Steigerung des Vertrauens bei externen Stakeholdern geschaffen sowie die Wiederherstellungszeit und -kosten reduziert werden. Warum Sie an der Veranstaltung Cyber Threat Intelligence and Incident Response teilnehmen sollten

- Verstehen Sie den Bedarf nach verbesserter Bedrohungserkennung und der Priorisierung von Störfalluntersuchung - Erfahren Sie, wie Sie den Angreifern durch die Nutzung von Bedrohungs-Intelligence einen Schritt voraus sind - Prüfen Sie, wie Sie einen auf Intelligence aufbauenden Ansatz für die Lösungsanbieter des Cybersicherheitsbetriebs ermöglichen können - Treffen Sie und netzwerken Sie mit Entscheidungsträgers in Unternehmen für Informationssicherheit aus allen Branchen - Rücken Sie Ihre Marke in den Vordergrund wenn diese Entscheidungsträger Anbieter in die engere Wahl ziehen - Maximieren Sie Ihre Verkaufszeiten, indem Sie eine große Anzahl an Sicherheitsfachkräften an einem Ort treffen

Hier finden Sie die Tagesordnung: http://www.cyberthreatevent.com/agenda-mc?utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_campaign=25239.002-external-pressrelease&utm_term=agenda&utm_content=text&mac=prnewswire_25239.002&disc=prnewswire_25239.002

Wer nimmt teil?

FBI, Societe Generale, Vodafone, The Economist, BP, EA, City of London Police, United States European Command, National Institute of Standards and Technology, Mapfre, Isabel Group, Capital One, Alliander, Banco Sabadell, CERT-EU, UBS und Australian National University... und viele andere.

Kommen Sie vorbei!

Falls Ihre Teilnahme sicher ist, buchen Sie noch heute und Sie erhalten einen Rabatt von 100 £. Buchen Sie hier (http://skyweb/marketing_oui_enu/%5b*Trackable%20URL:%20pricing%5d): https://register.iqpc.com/srspricing.aspx?eventid=1003526&utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_campaign=25239.002-external-pressrelease&utm_term=book&utm_content=text&mac=prnewswire_25239.002&disc=prnewswire_25239.002

