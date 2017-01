Europäisches Beratungshaus BearingPoint mit starkem, zweistelligem Wachstum / Umsatz erreicht neues Allzeithoch, Anstieg um zehn Prozent auf 622 Millionen Euro

1 weiterer Medieninhalt

Frankfurt am Main (ots) - Weitere Investitionen in Mitarbeiter, Kundenservices und Technologie

BearingPoint, eine der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen, erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 622 Millionen Euro. Damit stieg der Umsatz um zehn Prozent auf ein neues Allzeithoch. Das Unternehmen verzeichnete auch im Neugeschäft einen Zuwachs um 13 Prozent, was die beschleunigte Geschäftsentwicklung unterstreicht. Das Wachstum von BearingPoint war zudem nachhaltig und profitabel, sodass weiterhin in zukunftsträchtige Bereiche investiert werden kann. Dazu gehören der Ausbau von Kundendienstleistungen, insbesondere in den Schwerpunktbereichen digitales Ökosystemmanagement und Regulierungstechnologie, die Rekrutierung von Top-Talenten, die Entwicklung der Mitarbeiter, der verstärkte Fokus auf Innovationen und die globale Reichweite. Vor diesem Hintergrund bekräftigt BearingPoint sein Ziel von einer Milliarde Euro Umsatz bis 2020.

Geografische Reichweite ausgebaut

2016 erhöhte das Beratungshaus seine geografische Reichweite und eröffnete neue Büros in Singapur, Portugal, Rumänien und Tschechien. BearingPoint hat inzwischen 36 Niederlassungen in 22 Ländern und betreut zusammen mit seinem globalen Beratungs-Netzwerk Kunden in mehr als 75 Ländern.

Wachstumstreiber Technologie-Geschäft

Projekte mit Fokus auf Regulierung und Digitalisierung sowie das Technologie-Geschäft waren starke Wachstumstreiber. Alle Service Lines, Branchensegmente und Regionen wiesen positive Umsatztrends und solide Wachstumsraten auf. BearingPoint investierte 2016 stark in das digitale Ökosystemmanagement und seine Regulierungstechnologie und lancierte eine Reihe von Softwarelösungen.

Das Unternehmen erhielt mehrere Auszeichnungen und unterstrich damit seine Stärke bei erprobten Technologie-Paketen mit schneller Marktwirkung. BearingPoint gewann den renommierten Central Banking Award als "Technologieanbieter des Jahres" sowie die European IT & Software Excellence Awards, wurde bei den Buy-Side Awards als "Regulatory Reporting Technology Anbieter des Jahres" ausgezeichnet und im Chartis RiskTech100 unter den Top 30 für Risk Technology weltweit gelistet. Außerdem gewann BearingPoint den "Best of Consulting 2016" Award sowie den Sonderpreis "Digitalisierung" der WirtschaftsWoche. IDC bewertete das Beratungshaus als globalen "Major Player" für Digital Enterprise Consulting Services.

Wirksames Ökosystem für Innovationen

BearingPoint hat im Rahmen seiner Ventures-Strategie ein Ökosystem für Innovationen geschaffen. Daraus ging 2016 mit dem Zusammenschluss zwischen dem BearingPoint Spin-off Elevence und Digital Asset Holdings ein weltweiter Erfolg hervor, der die Entwicklung von Blockchain-Technologie für Finanzdienstleister vorantreiben wird. Das Unternehmen verstärkte auch sein eigenes Ökosystem, indem es Partnerschaften mit Unternehmen wie GE Digital knüpfte, um neue digitale Dienstleistungen auf der Basis von Industry 4.0 und Industrial IoT-Technologie zu entwickeln. Insgesamt hat BearingPoint ein wirksames Netzwerk zur Förderung von Innovation geschaffen, in dem Start-ups, Kunden und Beratungsexpertise nach individuellem Bedarf zusammengeführt werden, um Wachstum zu ermöglichen.

Peter Mockler, Managing Partner BearingPoint, kommentiert: "Unsere Strategie geht auf. Ich bin sehr zufrieden mit dem zweistelligen Wachstum und der Gesamtentwicklung unserer Firma. Die Kombination aus Beratung, Technologie und Ventures sowie der Fokus auf digitales Ökosystemmanagement und Regulierungstechnologie sind der richtige Ansatz. Es ist für mich keine Überraschung, dass wir ein weiteres Rekordjahr hatten und ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir in den letzten Jahren gemeinsam erreicht haben. Unser Geschäftserfolg spiegelt die Kompetenz unserer Mitarbeiter sowie die Wertschöpfung für unsere Kunden wider. Er ist nachhaltig, stabil und profitabel und entspricht unserem auf Verantwortung basierenden Führungsprinzip. Unsere starke Entwicklung gibt uns die Möglichkeit, in Top-Talente zu investieren, unsere Kundendienstleistungen weiterzuentwickeln und Innovationen weltweit voranzutreiben. Wir blicken mit großer Zuversicht in die Zukunft und werden unsere Position als unabhängige, partnergeführte Management- und Technologieberatung weiter ausbauen."

Kiumars Hamidian, Deutschlandchef von BearingPoint, ergänzt: "Die starke firmenweite Geschäftsentwicklung zeigt sich auch auf dem deutschen Markt. Hier sind wir 2016 über zehn Prozent gewachsen und konnten einen Mitarbeiterzuwachs im dreistelligen Bereich verzeichnen. Besonders freue ich mich auch über den Unternehmergeist und die Innovationskultur, die wir durch ein enges Netzwerk aus BearingPoint Beratern, Kunden, Start-ups, Gründerszene und Universitäten weiter ausbauen konnten."

