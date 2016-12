Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint, einer der führenden Anbieter von Regulatory und Risk Technology (RegTech/RiskTech), hat bei den ersten Buy-Side Awards von Risk.net die Auszeichnung als "Regulatory Reporting Technology Provider of the Year" erhalten.

Die Jury zeichnete BearingPoint für die revisionssichere Lösung ABACUS/Solvency II für das Meldewesen nach Solvency II Säule 3 aus. Die Technologiepreise würdigen Best Practices in ausgewählten Bereichen und werden an Unternehmen vergeben, die ihren Kunden spezifische Produkte oder Produktmodule anbieten.

Maciej Piechocki, Partner bei BearingPoint, kommentierte: "Die Auszeichnung von ABACUS/Solvency II als bestes Produkt für regulatorisches Meldewesen macht uns stolz. Der Preis spiegelt unseren Anspruch wider, innovative und effiziente Technologien für die Versicherungswirtschaft zu liefern. Der erfolgreiche Go-live des Solvency II Reportings im Mai 2016 war für uns ein wichtiger Meilenstein. Deshalb sind wir auch für die erste Jahresmeldung mit Meldetermin im Mai 2017 sehr zuversichtlich."

Rüdiger Lambrecht, für ABACUS/Solvency II verantwortlicher Senior Manager bei BearingPoint, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, denn sie zeigt das Vertrauen unserer Kunden in uns. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Produkt zu verbessern und es um neue, den Kundenbedürfnissen entsprechende Funktionen, zu ergänzen. So haben wir unser System um die National Specific Templates (NSTs), das heißt die spezifischen nationalen Meldeformulare für Irland und Frankreich, erweitert und planen, die NSTs weiterer Länder zu unterstützen, sobald diese definiert sind. Zu den jüngsten Entwicklungen gehört auch die Einführung des ABACUS/Solvency II KPI-Moduls, das die Analyse der Meldedaten sowie die Definition, Messung und grafische Visualisierung von Key Performance Indicators (KPIs) ermöglicht."

ABACUS/Solvency II wird aktuell von über 200 kleinen, mittelständischen und großen internationalen Versicherern in 21 europäischen Ländern eingesetzt. Die Lösung deckt den gesamten Prozessablauf der Säule 3 ab - vom Datenimport über Validierung und Freigabeprozesse bis zur finalen Erstellung von quantitativen und qualitativen Reports im XBRL Format. Durch die Nutzung eines eigenen Datenmodells, können Kunden mit ABACUS/Solvency II einen Großteil der Prozesse automatisieren. Die Software ist als klassische Vor-Ort-Installation und als SaaS (Software-as-a-Service) verfügbar, eine Option, die fast die Hälfte aller Kunden nutzt.

Die Zuverlässigkeit der ABACUS/Solvency II-Lösung wird von Anwendern bestätigt: Die Solvency II "Day 1"-Meldungen sowie die ersten Quartalsberichte mit ABACUS/Solvency II waren für BearingPoint-Kunden in ganz Europa ein Erfolg. Seit dem Solvency II Go-Live im Mai 2016 haben sie ihre Meldungen effizient und zuverlässig erstellt und an die lokalen Aufsichtsbehörden übermittelt. Hierzu zählen unter anderem die Irische Zentralbank, die PRA in Großbritannien, die BaFin in Deutschland, die CAA in Luxembourg, die FI in Schweden, die IVASS in Italien, die ACPR/Banque de France und die FMA in Österreich.

Darüber hinaus wurde ABACUS/Solvency II bereits von einer Vielzahl von Branchenexperten bewertet. Im letzten Jahr erzielte BearingPoint eine starke Position im Gartner Market Guide, der den Markt der Solvency II-Lösungsanbieter analysiert. ABACUS/Solvency II wurde weiterhin als "Best Regulatory Reporting Software" bei den Insurance Risk Awards 2015 von Risk.Net ausgezeichnet.

Die Lösung basiert auf BearingPoints Abacus-Plattform, die von Unternehmen in ganz Europa zur Erfüllung ihrer Berichtspflichten gemäß Basel III, MiFID, EMIR und weiterer Richtlinien eingesetzt wird. BearingPoint arbeitet eng mit Versicherern und Regulierungsbehörden zusammen und entwickelt Abacus fortlaufend weiter, um an der Spitze der technologischen Entwicklung und Expertise für das regulatorische Meldewesen zu bleiben.

Über BearingPoint RegTech

Mit der Produktlinie RegTech ist BearingPoint ein international führender Anbieter für innovative Lösungen im Bereich Regulatory und Risk Technology (RegTech/RiskTech) sowie für Services für das aufsichtsrechtliche Meldewesen entlang der regulatorischen Wertschöpfungskette.

5.000 Unternehmen weltweit, darunter bedeutende internationale Banken, die Mehrheit der größten Banken Europas, führende Versicherungsunternehmen sowie Zentralbanken und Aufsichtsbehörden vertrauen auf BearingPoints RegTech-Produkte und -Services. BearingPoint steht in engem Kontakt mit Regulatoren und trägt als Mitglied von Standardisierungsgremien, wie beispielsweise des XBRL Konsortiums, aktiv zur Ausarbeitung und Weiterentwicklung von Standards bei. Unser regulatorisches Know-how verbinden wir mit unserer bewährten, zuverlässigen und zukunftsorientierten RegTech Solution Suite sowie umfassenden Dienstleistungen von Beratung über Schulungen bis hin zu Managed Services.

Die Produkte der RegTech Solution Suite:

- Abacus Solution Suite: Regulatory Management, Analytics und Reporting - ABS+: Verbriefungsportal zur Administration von Portfolien - FiRE: regulatorisches Reporting - FiTAX: steuerrechtliches Reporting für QI/EUSD/FATCA/UK-FATCA und CRS - EasyTax: länderspezifisches Steuerreporting für Endkunden

Weitere Informationen finden Sie unter: www.reg.tech

Über BearingPoint

BearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen permanent verändern und die daraus entstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und individuelle Lösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie und Handel, der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichen Verwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische Management- und Fachkompetenz mit neuen technischen Möglichkeiten und eigenen Produkt-Entwicklungen, um unsere Lösungen an die individuellen Fragestellungen unserer Kunden anzupassen. Dieser partnerschaftliche, ergebnisorientierte Ansatz bildet das Herz unserer Unternehmenskultur und hat zu nachhaltigen Beziehungen mit vielen der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen geführt. Unser globales Beratungs-Netzwerk mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

