Crash-Diäten schwächen die Abwehrkräfte - Finger weg von radikalen Schlankheitskuren in der Erkältungszeit

Baierbrunn (ots) - Die Erkältungssaison ist für eine rabiate Schlankheitskur ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Das betont das Patientenmagazin "HausArzt" und verweist auf Erkenntnisse von Wissenschaftlern des Washington Medical Centers in Seattle (USA), denen zufolge Crash-Diäten die Anzahl der Abwehrzellen um bis zu ein Drittel verringern. Auf Sport braucht dagegen auch im Winter niemand zu verzichten - im Gegenteil: Das Immunsystem braucht jede Form der Bewegung. Moderater Ausdauersport wie Skilanglauf macht den Körper resistenter gegen Bakterien und Viren. Übernehmen sollte sich dabei aber niemand. Denn ein zu langes, zu intensives Pensum oder Leistungssport bewirken das Gegenteil und machen den Körper anfälliger für Infekte. In der aktuellen Ausgabe des Patientenmagazins "HausArzt" finden die Leser insgesamt 20 Tipps, wie sie im Alltag ihr Immunsystem gegen Erkältungen wappnen können.

Das Patientenmagazin "HausArzt" gibt der Deutsche Hausärzteverband in Kooperation mit dem Wort & Bild Verlag heraus.

