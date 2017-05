BRIGITTE LIVE begrüßt Spitzenkandidaten der Bundestagswahl 2017 auf dem Podium im Maxim Gorki Theater Berlin

Hamburg (ots) -

26. Juni: Bundeskanzlerin Angela Merkel / 12. Juni: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz / Ticketvorverkauf startet heute

Im Rahmen der Gesprächsreihe BRIGITTE LIVE begrüßt BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber die Stars des Wahlkampfs 2017: Den Auftakt macht am 12. Juni 2017 SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Zwei Wochen später, am 26. Juni 2017, ist Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast. In zwei Live-Gesprächen beziehen sie Position.

Die beiden Politiker wollen Deutschland in den nächsten Jahren verändern. BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber und Meike Dinklage, Ressortleiterin Zeitgeschehen, treffen die Spitzenkanditaten bei BRIGITTE LIVE zum Gespräch auf der Bühne des Maxim Gorki Theaters in Berlin und möchten wissen: Was bewegt sie? Wie bewerten sie die zurückliegenden Jahre? Wie haben sie sich persönlich verändert? Und was sind ihre Ziele - politisch wie persönlich?

Brigitte Huber: "Das werden zwei besondere Abende mit den derzeit spannendsten Politikern des Landes, auf die wir uns sehr freuen. Und zwei besondere Gespräche, denn BRIGITTE LIVE will nicht nur Politik erklären, sondern auch die Menschen dahinter."

Beide Veranstaltungen finden jeweils um 19:00 Uhr im Maxim Gorki Theater statt (Am Festungsgraben 2, 10117 Berlin). Der Ticketvorverkauf startet heute. Tickets zum Preis von 15,00 Euro bzw. 12,00 Euro ermäßigt sind unter Telefon 030/20221-115 oder www.gorki.de erhältlich.

Weitere Termine von BRIGITTE LIVE: Frankfurter Buchmesse, 14. und 15. Oktober 2017. Mehr Informationen unter www.brigitte.de/LIVE.

Über BRIGITTE LIVE

Die Gesprächsreihe BRIGITTE LIVE wurde im Bundestagswahljahr 2013 ins Leben gerufen. Unter dem Motto "Frauen wählen!" begrüßte die Chefredaktion sieben Spitzenpolitikerinnen zum öffentlichen Interview, u.a. schon damals Bundeskanzlerin Angela Merkel. Seitdem setzt BRIGITTE das Format erfolgreich fort und lässt bei BRIGITTE LIVE "Die Stunde der Frauen" regelmäßig weibliche Vorbilder aus Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik zu Wort kommen. Mit ihrer Arbeit, Visionen und Ideen prägen und gestalten sie das moderne Frauenbild und stehen beispielhaft für die starken Persönlichkeiten, die BRIGITTE als das Leitmedium für Frauen seit mehr als sechs Jahrzehnten begleitet. Bei BRIGITTE LIVE erhalten diese Frauen im wahrsten Sinne des Wortes eine Bühne und das Publikum die Möglichkeit, sie live zu erleben in einer einzigartigen Gesprächs-Atmosphäre: unverfälscht und mit viel Raum für zwischenmenschliche Töne, mit persönlichen Ansichten und Einsichten.

Pressekontakt:

Original-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell