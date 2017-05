Die Trainings-App für's Büro: OfficeWorkout mit Wilkhahn

Das Wilkhahn OfficeWorkout gibt es kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store (Suchbegriff "Wilkhahn"). Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/67836 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG" Bild-Infos Download

Bad Münder (ots) - Nahezu wöchentlich berichten Medien über brisante Erkenntnisse, die mit unserem sitzenden Lebens- und Arbeitsstil zu tun haben. Bewegungsmangel gilt inzwischen als Hauptursache für viele Zivilisationskrankheiten. Nachdem Büroprozesse und -einrichtungen lange Zeit vor allem auf Bequemlichkeit ausgelegt wurden, ist nun Umdenken gefordert. Nicht noch mehr Entlastung, sondern mehr Bewegung ist das Gebot der Stunde und vor allem langes Stillsitzen sollte so weit wie möglich vermieden werden. Aufstehen, ein paar Schritte gehen und statt des Aufzugs auch einmal die Treppen benutzen - bereits kleine Veränderungen können große Wirkungen haben und bringen nicht nur den Körper, sondern auch den Geist in Schwung. Für eine systematische Bewegungsförderung hat der Büromöbelhersteller Wilkhahn nun eine Trainings-App entwickelt, die einen weiteren wichtigen Beitrag zu einem gesunden Arbeitsplatz leisten kann.

Das in Zusammenarbeit mit den Fitnessexperten von physicalpark entwickelte OfficeWorkout animiert zu einfachen Übungen, die auf und mit den Bürostühlen IN und ON durchgeführt werden können. Der Nutzer erlernt Koordinations-, Balance- und Kräftigungsübungen, die sowohl einzeln als auch als Übungsreihenfolgen direkt am Arbeitsplatz funktionieren. Die Trainingspläne reichen vom 3-minütigen Kurzprogramm bis zum intensiven Ganzkörper-Workout. Schritt-für-Schritt Erklärungen mit Fotos und Videos machen die Umsetzung spielend einfach.

Das Wilkhahn OfficeWorkout gibt es kostenlos für Smartphones im Apple App Store und im Google Play Store (Suchbegriff "Wilkhahn") und ist auf Deutsch und Englisch verfügbar.

