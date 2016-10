"Grüner Fisher Investments hat die nettesten Chefs": Platz eins im Kununu-Ranking der Finanz-Unternehmen

Rodenbach (ots) -

Die Vermögensverwaltung Grüner Fisher Investments (www.gruener-fisher.de) hat wieder Grund zu großer Freude. Laut Online-Ausgabe des Finanzmagazins "DAS INVESTMENT" hat die Vermögensverwaltung Grüner Fisher Investments die nettesten Chefs in der Finanzbranche. Das ergab eine aktuelle Auswertung des Arbeitgeber-Portals "Kununu" durch das Magazin, auf dem Mitarbeiter von Finanzunternehmen ihre Vorgesetzten bewerten können.

Wörtlich heißt es: "Der aktuelle Gewinner im Unternehmens-Ranking von deutschen Finanzunternehmen ist Grüner Fisher Investments mit Hauptsitz im nahe Kaiserslautern gelegenen Rodenbach in Rheinland-Pfalz. Das Vorgesetztenverhalten erhält in der Bewertung durch die Mitarbeiter 4,71 von 5 Punkten bei Kununu." Mit dieser Punktezahl liegt Grüner Fisher Investments auf Platz eins der Top Ten vor Unternehmen wie der DVAG, Tecis, Volkswagen Financial Services oder der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Exklusiv für DAS INVESTMENT hat Kununu zum Stichtag 13. Oktober ein Ranking erstellt, das die nettesten Chefs der Finanzbranche aufführen soll. In die Bewertung flossen die Bewertungen für 115 Unternehmen in der Kategorie Vorgesetztenverhalten. Maximal erreichbar waren jeweils 5,0 Punkte.

Die Top Ten im Ranking: http://www.dasinvestment.com/kununu-ranking-die-nettesten-chefs-der-finanzbranche/

Geschäftsführer Torsten Reidel ist begeistert: "Eine größere Motivation und Bestätigung unserer nachhaltigen Arbeit als die positive Bewertung durch Mitarbeiter kann es nicht geben. Es gilt aber auch: Ohne motivierte Mitarbeiter gibt es keine guten Chefs. Denn eine Vermögensverwaltung kann nur dann für ihre Kunden erfolgreich arbeiten, wenn kollegiale Teamarbeit von den Vorgesetzten geschätzt wird und soziale wie fachliche Kompetenz die gemeinsame Arbeit kennzeichnet."

Thomas Grüner, Gründer und Chief Investment Officer von Grüner Fisher Investments, ergänzt: "Motivierte Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolges. Deshalb war und ist die Personalentwicklung seit vielen Jahren ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. Bei uns hat jeder Karriereperspektiven. Nicht umsonst gehören wir zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland."

Geschäftsführer Torsten Reidel: "Dieses rasante Wachstum erfordert natürlich ständig höhere Mitarbeiterzahlen. Wir haben bereits im September 2015 die Marke von 100 Mitarbeitern und gebundenen Vermittlern übertroffen. Vor allem der bundesweite Vertrieb muss ständig ausgebaut werden, um den zahlreichen Anfragen von Interessenten gerecht zu werden. Wir suchen daher ständig nach motivierten und qualifizierten Mitarbeitern, die den erfolgreichen Weg von Grüner Fisher aktiv mitgestalten wollen.

Das Büro in Frankfurt stieß bereits an seine Kapazitätsgrenzen und in diesem Jahr wurden neue Geschäftsräume bezogen. Für die Firmenzentrale im pfälzischen Rodenbach bei Kaiserslautern und die seit 2012 bestehende Niederlassung in Frankfurt am Main werden erneut zahlreiche neue Stellen geschaffen.

Der Vertrieb im Bundesgebiet und deutschsprachigen Ausland - dort vor allem in Österreich - soll weiter expandieren. Weitere neue Stellen neben dem Vertrieb im Innen- und Außendienst werden in den Bereichen Kundenberatung und -betreuung, Backoffice & Abwicklung, Leadmanagement, Research & Handel, IT, Controlling, Marketing und Buchhaltung geschaffen. Darüber hinaus werden auch Ausbildungsplätze zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann für Büromanagement und zum/zur Fachinformatiker/in für Systemintegration angeboten (weitere Infos unter www.gruener-fisher-karriere.de).

Über Grüner Fisher Investments:

Die Grüner Fisher Investments GmbH ist ein Finanzdienstleistungsinstitut, dessen Kerngeschäft die Finanzportfolioverwaltung mit eigenem Ermessensspielraum (Vermögensverwaltung) umfasst. Das im Januar 1999 zunächst unter dem Namen "Thomas Grüner Vermögensmanagement GmbH" von Chief Investment Officer Thomas Grüner gegründete Unternehmen ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Aufgrund der Beteiligung des US-Milliardärs und Vermögensverwalters Kenneth L. Fisher (Fisher Investments) erhielt die Firma im Sommer 2007 den Namen "Grüner Fisher Investments GmbH".

