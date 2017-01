faceyourbase.com findet Investor aus der Energiewirtschaft - Proptech Startup faceyourbase.com erweitert mit neuem Investor Geschäftsbereich um Leerstandsmanagement-Lösung

Ingolstadt (ots) - Paukenschlag für das Immobilienstartup faceyourbase.com: Die meistro Energie GmbH mit Sitz in Ingolstadt beteiligt sich mit 25,1 Prozent an der faceyourbase AG, die das gleichnamige Immobilienportal faceyourbase.com betreibt. Die Energiewirtschaft trifft somit Start des Jahres 2017 intelligent auf die Wohnungswirtschaft.

Gemeinsam wird im Rahmen dieser Beteiligung eine für den Energie-und Wohnungsmarkt einzigartige digitale Leerstandsmanagement-Software entwickelt und mit der Energiewelt verknüpft. Launch der Software wird zu Beginn des zweiten Quartals 2017 sein. Das bewährte Geschäftsmodell von faceyourbase.com eines stressfreien, digitalen Mieterauswahlprozesses und der im Markt einzigen kostenlosen Vermarktung für Vermieter, Makler und Hausverwaltungen wird für die gesamte Wohnwirtschaft zusätzlich um neue verbesserte Funktionen ergänzt und um die neue Leerstandsmanagement-Funktionen für kostenoptimierte Energieprozesse erweitert.

Die Wohnungswirtschaft trifft hier erstmals via eines Startups intelligent auf die Energiewirtschaft. Das ist sinnvoll, zumal in Zukunft diese Bereiche über Themen wie Mieterstrom oder Sektorenkopplung strategisch immer enger miteinander verzahnt sein werden. Eine für die Wohnungswirtschaft zusätzliche, intelligente und in dieser Kombination einzigartige und digitale Lösung für den optimierten Zählerstands An- und Abmeldeprozess bei gleichzeitiger Vermarktung des Leerstandes ist das Ziel dieser Unternehmensbeteiligung.

Christian Dau, Leiter Digital Business & Development bei der meistro Energie GmbH, betreut nun mit dem Team der meistro Energie GmbH das faceyourbase Leerstands-Projekt in der Digital-Abteilung von meistro und lenkt somit mit erhöhter Schlagkraft auch weiter in Doppelfunktion als Gründer und Vorstand der faceyourbase AG die Geschicke des Startups. Oskar Hasinski zeichnet weiter mit seinem Team für die Entwicklung der integrierten Leerstandsmangement-Lösung in Zusammenarbeit mit der IT Abteilung der meistro Energie GmbH verantwortlich. meistro Energie GmbH beliefert schon heute Wohnungswirtschaftsunternehmen mit Strom und Gas, so dass hier sinnvolle Synergien und weitreichende energiewirtschaftliche Prozesse genutzt werden können.

"In der Energiewirtschaft nimmt die Digitalisierung einen umfassenden Stellenwert ein. An diesen Veränderungsprozessen arbeitet meistro jederzeit auch proaktiv und nachhaltig in den verschiedensten Bereichen. Das Geschäftsmodell von faceyourbase.com ist für die Wohnungswirtschaft innovativ und ergänzt perfekt unsere Pläne für die neue digitale Leerstandsmanagement-Software. Unsere Kunden werden somit neben dem klimaneutralen Strom- und Gasangebot auch von diesen neuen digitalen Lösungen bzw. optimierten Prozessen profitieren", so Mike Frank, Geschäftsführung meistro Energie GmbH.

Christian Dau, Leiter Digital Business & Development meistro Energie GmbH & Vorstand Marketing faceyourbase.com: "Die Themen in der Energiewirtschaft und Wohnungswirtschaft sind in Zukunft eng miteinander verbunden und stehen durch die Energiewende vor neuen digitalen Herausforderungen, so dass dieser Zusammenschluss nicht nur logisch ist und enorme Potenziale bietet, sondern in der Kombination aus Energie und Vermarktung ein klares Alleinstellungsmerkmal. Wir werden für die WoWi ein neues digitales Produkt entwickeln, das die bestehenden Stärken von faceyourbase und meistro bündelt."

Über faceyourbase.com

faceyourbase.com ist die erste Matchingbörse, eine neue Form der Wohnungssuche - viel direkter als das reine Immobilien-Gesuch. Mieter bewerben sich auf "frische" Immobilien durch einen Klick mit Ihrem digitalen Profil. Vermieter können sich dann die Bewerbungen der Mieter erstmals vorab auf der einzigartigen digitalen Fotobewerberwand anschauen, filtern und bequem nach Präferenzen ihre favorisierten Top 10 Mieter online auswählen - ähnlich einem Dating-Prozess. Die Terminsetzung erfolgt auch hier digital über das System. Für Vermieter, Hausverwalter und Makler sind das System und die Inserate zu 100% kostenlos - faceyourbase.com bietet als einziges Startup diesen Service und dazu noch die breite kostenlose Vermarktung via Drittportale.

Über meistro Energie GmbH

meistro Energie GmbH ist Teil der meistro Gruppe. Das Energieunternehmen liefert seit 10 Jahren erfolgreich klimaneutrale Energie (Strom & Gas) an mittlerweile über 7.000 Unternehmen und Kunden mit 20.000 Lieferstellen. Neben der klimaneutralen Lieferung von Strom und Erdgas bietet meistro energetische Lösungskonzepte, die die Systemeffizienz bei den meistro Kunden erhöhen. meistro liefert dabei jährlich rund ein Terawatt Energie aus und vertreibt Produkte für Energieeffizienz. meistro betreut aktuell schon Großkunden mit Energie aus der Wohnungswirtschaft wie z.B. Grand City Property Ltd. Der Sitz ist in Ingolstadt.

Neben der Beteiligung an faceyourbase AG besetzt meistro weitere digitale Themen. www.boss.energy ist unter der gleichnamigen Topleveldomain die Onlinemarke der meistro. Dort können über einen smarten Onlineprozess digital Strom & Gas Offerten berechnet und direkt bestellt werden. Zudem können Unternehmer schon jetzt bei boss.energy einen Termin für den Einbau eines intelligenten Zählers (Smart Meter) online auswählen. Darüber hinaus launcht meistro 2017 wattislos.com die erste B2B Energy Community für Unternehmen, Energieberater, Verbundgruppen und energieaffine User. Mehr zur meistro GmbH unter www.meistro.de oder in den diversen Social-Media-Kanälen.

Pressekontakt:

Original-Content von: meistro Energie GmbH, übermittelt durch news aktuell