Russell Reynolds Associates baut Digital- und Technologiebereich strategisch weiter aus: Robert Kämper wechselt von Microsoft zur Personalberatung

München (ots) - Robert Kämper (42) verstärkt als Executive Director ab sofort den Bereich Technologie und Digitalisierung bei Russell Reynolds Associates, einer der weltweit führenden Personalberatungen. Nach einer Startphase in München und London wird er langfristig vom Frankfurter Büro aus Klienten aus der Technologie-Branche betreuen.

Robert Kämper kommt von Microsoft zu Russell Reynolds Associates. Er verantwortete bei Microsoft als Chief Marketing Officer die Bereiche Werbung, Social/Digital, Events und Analytics in Deutschland. Zuvor arbeitete der Diplom-Betriebswirt mehr als ein Jahrzehnt in der Telekommunikationsindustrie und hatte verschiedene leitende Positionen in unterschiedlichen Geschäftsbereichen (Online, Fixed und Mobile) bei der Deutschen Telekom AG inne, zuletzt als Senior Vice President Marketing Operations für den deutschen Markt.

Thomas Tomkos, verantwortlicher Managing Director für das Deutschlandgeschäft bei Russell Reynolds Associates: "Die Digitalisierung stellt Unternehmen aller Branchen vor große Herausforderungen. Damit steigt auch der Bedarf an kompetenten Entscheidern mit entsprechender Technologie- und Digitalkompetenz auf Vorstands- und Führungsebene, die Unternehmen gewinnbringend durch die sich rasant wandelnde Technologielandschaft navigieren können. Mit Robert Kämper haben wir einen ausgewiesenen, renommierten Experten an Bord geholt, der aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung in führenden Technologie- und Telekommunikationsunternehmen ausgezeichnete Kenntnisse und ein ausgeprägtes Gespür für die Bedürfnisse unserer Klienten mitbringt."

Robert Kämper sieht in einer technologieaffinen Führungs- und Vorstandsebene den entscheidenden Erfolgsfaktor für die Bewältigung der Digitalen Transformation: "Geeignete Kandidaten für diese strategische Aufgabe zu finden, trägt maßgeblich zum Erfolg der Unternehmen bei. Ich freue mich darauf, diesen Veränderungsprozess der deutschen Wirtschaft bei Russell Reynolds aktiv mitzugestalten."

Robert Kämper ist Betriebswirt und verfügt über ein deutsch-französisches Doppeldiplom. Zudem ist er zertifizierter Coach und Veränderungsmanager.

