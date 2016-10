Erkältungszeit: So bewahren Sie trotz Infekt einen kühlen Kopf. GeloProsed® kann dabei helfen, Krankheitssymptome zu lindern, um trotz Erkältung die wichtigsten Aufgaben erledigen zu können. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/67141 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung ... Bild-Infos Download

Hohenlockstedt (ots) - Kaum ist es soweit, dass die Tage kürzer werden und die Temperaturen fallen, kehren auch Erkältungen zu uns zurück. Wenn Viren und Bakterien trotz gründlicher Handhygiene und immunstärkenden Maßnahmen Einzug in den Organismus halten, plagen uns schon wenig später Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen, Schnupfen und Fieber. Diese Beschwerden können mit GeloProsed® einfach und schnell behandelt werden.

Erkältungsgeplagte haben neben dem eigentlichen Infekt oft ein weiteres Problem: Eine Menge privater und beruflicher Termine, die sich ein ständiges Stelldichein geben und einem schon bei voller Gesundheit viel Durchhaltevermögen abverlangen. Ein erkältungsbedingter Totalausfall in Familie und Beruf ist meist undenkbar. Betroffene möchten zumindest die wichtigsten Absprachen und Termine einhalten. Erst wenn das erledigt ist, können sie sich beruhigt Zeit nehmen und sich entsprechend auskurieren. In so einem Falle sollten deshalb zunächst die Symptome behandelt werden.

Mobil bei Erkältung: Im Akutfall GeloProsed®

Um sich trotz einer hartnäckigen Erkältung den Herausforderungen des Alltags stellen zu können, bedarf es eines passenden Arzneimittels. Dieses soll Beschwerden wie Schnupfen in Kombination mit erkältungsbedingten Schmerzen und Fieber zuverlässig lindern. GeloProsed® hat sich als praktisches Erkältungsmittel bewährt. Laut einer Anwendungsbeobachtung* bestätigten 75 Prozent der Patienten, dass sie nach der Einnahme von GeloProsed® ihren Alltag trotz Erkältung bewältigen konnten. Bei der Mehrheit stellte sich bereits innerhalb einer halben Stunde ein spürbarer Wirkeintritt ein. Zudem empfanden die Befragten ihre Symptome als deutlich reduziert. 90 Prozent der Anwender würden das Kombinationsmittel weiterempfehlen.

Praktisch für unterwegs

Das Direktpulver GeloProsed® kombiniert zwei bewährte Wirkstoffe: Paracetamol hilft gegen Fieber und Schmerzen und Phenylephrin bewirkt das Abschwellen der Nasenschleimhaut und unterstützt das Belüften der Nasennebenhöhlen. Die Darreichungsform als Direktpulver hat sich besonders für unterwegs als praktisch erwiesen. Die portionierte Einzeldosis kann direkt aus dem Sachet auf die Zunge gegeben werden. Dort löst sie sich ohne die Hinzunahme von Wasser auf. Gut zu wissen: In der Packungsbeilage von GeloProsed® befindet sich kein Hinweis auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit oder das Bedienen von Maschinen.

Richtig auskurieren

Das Immunsystem braucht tatkräftige Unterstützung, sodass der Erkältete schnell wieder fit werden kann. Deshalb sollte man sich bei Zeiten schonen und dem Körper die notwendige Ruhe gönnen. Insbesondere wer Fieber hat, gehört ins Bett, um das Herz nicht unnötig zu belasten. Vitaminreiche Kost und viel Flüssigkeit begünstigen den Genesungsprozess. Ein Spaziergang an der frischen Luft stabilisiert zudem den Kreislauf und ist gut fürs Wohlbefinden.

