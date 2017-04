"Ich sehe aus wie eine Tiger-Wurst" - Thomas Gottschalk gibt in "Little Big Stars" am Sonntag sein Catwalk-Debüt

1 weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots) - Die Zwillinge Mia und Claudia machen den Moderator zur Mode-Ikone. Klimaschützer Linus liest ihm die Umwelt-Leviten. Und Taekwondo-Kämpferin Selin verpasst dem Entertainer einen Tritt auf die Nase. "Also wer zum Fernsehen will, sollte sich das gut überlegen ...", findet Thomas Gottschalk. In "Little Big Stars" zeigt der Moderator am Sonntag, 30. April 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1 vollen Körpereinsatz.

Das sind die kleinen Stars in der zweiten Folge von "Little Big Stars":

Mit den Schuhplattler-Brüdern Felix (9) und Adam (5) aus dem österreichischen Irschen macht sich Thomas Gottschalk erstmal über den mitgebrachten Brotzeitkorb her, bevor die Geschwister ihm den berüchtigten "Durchschlupfer" zeigen und sich gegenseitig das Leder versohlen. Vor allem mit dem Dialekt hat der Moderator seine liebe Not: "Schade, dass ihr keinen Dolmetscher mitgebracht habt ..."

Klimaschutz-Aktivist Linus (12, Aschaffenburg) klärt über den CO2-Ausstoss auf und will die Leute zu mehr Umweltbewusstsein animieren. Thomas Gottschalk: "Ich mache zwischendurch mal einen Witz, aber bei dem, was ich ausstoße, ist natürlich auch viel Luft dabei. Das heißt, ich helfe der Umwelt."

Die Zwillinge Mila und Claudia (6, Köln) sind Modeexperten und suchen für Thomas Gottschalk das richtige Catwalk-Outfit. Der Moderator im Tiger-Overall: "Ich sehe aus wie eine Tiger-Wurst. Bringt mir die Stiefel, sonst sehe ich aus wie ein Bettvorleger in Socken."

Pianist Philip (7, Velbert) begann mit eineinhalb Jahren Klavier zu spielen, studiert seit drei Jahren Musik in der Schweiz und hat in der Schule eine Klasse übersprungen - Thomas Gottschalk: "Ich habe auch mal eine Klasse übersprungen, aber rückwärts. Und weil es so schön war, habe ich es gleich zweimal gemacht." Auf der Bühne lässt Philip die Finger bei Chopin über die Tasten wirbeln.

Taekwondo-Meisterin Selin (8, Hamburg) tritt Thomas Gottschalk auf die Nase und erklärt, warum die Jungs in ihrer Schule die Mädels nicht ärgern: "Wir haben die Regeln in unserer Klasse so gemacht: Die Mädchen dürfen die Jungs hauen. Die Jungs dürfen aber die Mädchen nicht hauen."

"Little Big Stars" am Sonntag, 30. April 2017, 20:15 Uhr, in SAT.1

