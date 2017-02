Bayer Leon singt bei "The Voice Kids" über "Heimat"

,Ich liebe an der Musik, dass ich mich einfach darin verlieren und dadurch auch mal dem Alltag entfliehen kann"' sagt Leon F. (14, Bad Abbach). Schwester Lilja (9) geht es aehnlich: ,Wenn der Leon singt, dann entspann' ich mich immer so. Ich hab manchmal das Gefuehl, dass Singen ein Teil von seinem Leben ist.' In den Blind Auditions bei ,The ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - "Ich liebe an der Musik, dass ich mich einfach darin verlieren und dadurch auch mal dem Alltag entfliehen kann", sagt Leon F. (14, Bad Abbach). Schwester Lilja (9) geht es ähnlich: "Wenn der Leon singt, dann entspann' ich mich immer so. Ich hab manchmal das Gefühl, dass Singen ein Teil von seinem Leben ist." In den Blind Auditions bei "The Voice Kids" am Sonntag, 19. Februar, 20:15 Uhr, in SAT.1 singt der Bayer über "Heimat" (Johannes Oerding). Und auch von den Coaches gibt es für seine Zugabe "I See Fire" (Ed Sheeran) Applaus.

"The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1

Mehr Infos zu "The Voice Kids" auf der Presseseite www.presse-portal.tv/Voice und unter www.TheVoiceKids.de

