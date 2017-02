"Lieblingsfinne" Samu Haber bei "The Voice Kids" am Sonntag, 12. Februar, in SAT.1

Was macht ,Lieblingsfinne' Samu Haber am Sonntag, 12. Februar, 20:15 Uhr, bei ,The Voice Kids", in SAT.1? Ein Selfie mit Leonie (14, Mannheim). Er ueberrascht die 14-Jaehrige mit ihrer Einladung zu den Blind Auditions. Die ist voellig baff: ,Samu Haber stand neben mir ... - ich wasch meine Haende nie wieder!' Nach ihrem Auftritt (,Salvation' - ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Was macht "Lieblingsfinne" Samu Haber am Sonntag, 12. Februar, 20:15 Uhr, bei "The Voice Kids" in SAT.1? Ein Selfie mit Leonie (14, Mannheim). Er überrascht die 14-Jährige mit ihrer Einladung zu den Blind Auditions. Die ist völlig baff: "Samu Haber stand neben mir ... - ich wasch meine Hände nie wieder!" Nach ihrem Auftritt ("Salvation" - Gabrielle Alpin) sind die Coaches baff. "Oh mein Gott, das war so schön. Deine Stimme ist so bezaubernd", schwärmt Larissa und Mark findet: "Es kommt selten vor, dass man mit 14 schon so eine fertige Sängerinnen-Stimme hat."

Das sind die weiteren Talente in den zweiten Blind Auditions von "The Voice Kids": Anais (14, Bad Nauheim), Camilla (13, Wien/AT), Grace (12, Hamburg), Julien (14, Leinfelden-Echterdingen), Marie-Sofie (10, Dorsten), Marin (12, Herford), Michael und Roman (14 und 12, Wien/AT), Nele (14, Friedrichshafen), Nils (10, Bürgstädt), Tom (14, Oberhausen), Zeynep (14, Neuss), Zoé-Loes (19, Norwegen).

"The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1

Mehr Infos zu "The Voice Kids" auf der Presseseite www.presse-portal.tv/Voice und unter www.TheVoiceKids.de

Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1182 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell