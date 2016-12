Free-TV-Premiere "Home" am 7. Januar 2017 in SAT.1

Bastian Pastewka leiht in diesem DreamWorks-Animationsabenteuer einem schusseligen Alien seine Stimme: Oh gehört zum Volk der Boovs, die ständig vor den Gorgs flüchten. Als neue Heimat hat Captain Smek die Erde ausgesucht, die nach der Umsiedlung der Menschen nach Australien mit Boovs bevölkert wird. Doch Oh macht einen schweren Fehler: Er ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Im Bild: Oh (l.) und Tip (r.) müssen zusammenarbeiten, um die Erde vor der Invasion der feindlichen Gorgs zu bewahren. Bastian Pastewka leiht in diesem DreamWorks-Animationsabenteuer einem schusseligen Alien seine Stimme: Oh gehört zum Volk der Boovs, die ständig vor den Gorgs flüchten. Als neue Heimat hat Captain Smek die Erde ausgesucht, die nach der Umsiedlung der Menschen nach Australien mit Boovs bevölkert wird. Doch Oh macht einen schweren Fehler: Er verrät den feindlichen Gorgs den neuen Aufenthaltsort der Boovs und bringt alle in Gefahr. Zufällig trifft er das Menschen-Mädchen Tip, das seine Mutter sucht und Boovs nicht leiden kann. Doch die beiden haben keine Wahl - sie müssen zusammenarbeiten, um die Erde vor einer Invasion zu bewahren ... SAT.1 zeigt "Home - Ein smektakulärer Trip" am Samstag, 7. Januar 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

© 2015 DreamWorks Animation, L.L.C. All rights reserved.

Dieses Bild darf bis 07.01.2017 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Nicht für EPG, Twitter, Facebook, ect.! Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Bei Fragen: 089/9507-1193. Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender

Pressekontakt:

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell