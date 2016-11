"I´m a fan"! Robbie Williams singt am Sonntag mit "The Voice of Germany"-Favorit Marc Amacher

1 weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots) - 384x Platin, 97x Gold und Fan von Marc Amacher. "You know WHO you are. You know WHAT you are. It´s unique, it´s original", schwärmt Robbie Williams beim Coaching mit dem Schweizer Blues-Rocker. Für den letzten Auftritt vor den Liveshows von "The Voice of Germany", den Sing Offs, holen sich die #TVOG-Coaches am Sonntag, den 4. Dezember, Unterstützung von internationalen Gastcoaches. Team Fanta wird gecoacht von Robbie Williams: "The amount of talents in this show is really outstanding, I´m impressed." Der Entertainer will nicht nur unbedingt mit Marc Amacher zusammen singen, sondern auch seine Konzerte besuchen: "I wanna see you live! I´m a fan." Der Publikumsliebling reagiert gelassen nach der Performance mit dem Weltstar: "Ja natürlich war ich entspannt. Er ist Musiker wie andere Dachdecker oder Bauarbeiter sind."

Robbie Williams, Emeli Sandé, Alicia Keys und Shawn Mendes coachen #TVOG-Talente Geballte internationale Musikkompetenz: Entertainer Robbie Williams coacht am Sonntag, den 4. Dezember, in SAT.1, Team Fanta. Soulqueen Emeli Sandé hilft Andreas Bouranis Talenten beim Coaching. Yvonne Catterfelds Talente üben in der ProSieben-Show am Donnerstag, den 8. Dezember, mit der 15-fachen Grammy-Gewinnerin Alicia Keys. Top-Newcomer Shawn Mendes coacht Team Samu. Für die Talente ist es ihr bisher schwierigster Auftritt, für die Coaches die härteste Entscheidung. Denn in den Sing Offs heißt es: Aus zehn mach drei. Die zehn Talente eines Teams performen nacheinander einen Song, doch nur drei pro Team ziehen ins Halbfinale ein.

Über die internationalen Gastcoaches am Sonntag in SAT.1: Robbie Williams wurde mit Hits wie "Angels" (1997), "Let Me Entertain You" (1998) und "Feel" (2002) weltberühmt. Seine neue Nummer-1-Platte "The Heavy Entertainment Show" (VÖ: 4. November) ist sein zwölftes Album auf Platz 1 der Charts in Großbritannien. Damit hält der britische Entertainer den UK-Rekord als Solokünstler mit den meisten Nummer-1-Alben. Der Künstler hat über 77 Millionen Tonträger weltweit verkauft. Mit 18 BRIT Awards erhielt Robbie Williams fast doppelt so viele wie jeder andere Künstler. Emeli Sandé sang bereits 2012 im Finale der zweiten Staffel von "The Voice of Germany" mit dem späteren Gewinner Nick Howard ihren Hit "Read All About It (PTIII)" von ihrem Rekord-Debüt-Album. "Our Version of Events" ist die meistverkaufte Platte in Großbritannien 2012 und brach mit 63 Wochen in den UK-Top-10 einen fast 50 Jahre alten Chartrekord der Beatles. Nach einer mehrjährigen Auszeit meldete sich Emeli Sandé am 11. November mit ihrem neuen Album "Long Live The Angels" zurück.

"The Voice of Germany" immer sonntags in SAT.1 und donnerstags auf ProSieben, jeweils um 20:15 Uhr.

