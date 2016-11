Schweizer Favorit bei "The Voice of Germany"? Marc Amacher zieht als "Sweet Transvestite" ins Duell - am Sonntag in SAT.1

1 weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots) - Für seine Coaches Smudo und Michi Beck ist er einer der Favoriten: "Du bist ein Voll-Act, du bist ein kompletter Act. Du brauchst noch nicht mal die Band." Und auch die anderen Coaches machten den Schweizer Marc Amacher (32, Heimberg/CH) zum Favoriten: "Wir haben diese Show, weil wir haben Leute wie du", sagt Samu Haber. Yvonne Catterfeld ist sprachlos: "Das ist für mich der Punkt, wo Musik einfach stärker ist, als die Sprache, weil du von Füßen bis Kopf Musik bist." Andreas Bourani: "Ich finde du bist auf jeden Fall die coolste Socke, die hier je auf der Bühne gestanden hat." Nach so viel Lob muss der Schweizer liefern. Am Sonntag, den 20. November, um 20:15 Uhr, in SAT.1, zieht Blues-Rocker Marc Amacher als "Sweet Transvestite" (Tim Curry) in der ersten "Battle"-Show ins Duell mit Metal-Fan Michael Wansch (28, Wien/AT). Als Bote "from transsexual Transylvania" verwandelt der Blues-Mann die "The Voice of Germany"-Bühne in die "Rocky Horror Picture Show". Publikumsliebling Marc sträubt sich anfangs gegen den Song: "Ich bin Blues-Musiker. Da hau ich nicht einfach auf der Bühne raus 'I´m just a sweet transvestite'. Ich muss das dann schon so gebacken kriegen, dass es auch stimmt." Sein Battle-Gegner macht eine klare Ansage: "Wir zerreißen die Bühne." Yvonne Catterfeld ist nach der Performance begeistert: "Es war einfach nur gigantisch und glaube es war echt ein historisches Battle, was ihr hier abgeliefert habt."

Die Battles Miteinander gegeneinander: Teamweise schicken die Coaches ihre 18 Talente in neun Battles gegenseitig in den Ring. Jeweils zwei Talente singen gemeinsam einen Song. Direkt im Anschluss entscheidet der eigene Coach, welchen der Künstler er mit in die Finalshows nimmt. Zusätzlich verfügt jeder Coach über einen 'Steal-Deal' mit dem er einem anderen Coach ein ausgeschiedenes Talent klauen darf. Am Ende der Battles dürfen zehn Talente pro Team in den Sing-Offs weiterhin um den Titel 'The Voice of Germany' kämpfen.

Folgende Talente treten in der ersten Ausgabe der Battles in SAT.1 an: Team Samu Sem Eisinger (22, Rödermark), Fabian Ludwig (19, Hagenbach), Bünyamin Yazici (18, Hamburg) und Flo Unger (23, Thale) Team Yvonne Boris Alexander Stein (29, Lüneburg), Alessio Loriga (28, Enger) und Darius Zander (32, Köln) Team Fanta Michael Wansch (28, Wien/AT), Shpresim Ahmeti (17, Pfronten), Danyal Demir (24, Trostberg) und Marc Amacher (32, Heimberg/CH) Team Andreas Lucie Fischer (20, Wiesbaden), Maria Vogl-Fernheim, Sarah Maier & Teresa Pleger (alias Liv, 21, 21 & 19, Innsbruck/AT), Tay Schmedtmann (20, Steinhagen/Brockhagen) und Marina Mast (26, Achstetten)

"The Voice of Germany" immer sonntags in SAT.1 und donnerstags auf ProSieben, jeweils um 20:15 Uhr. Die letzte Blind Audition zeigt ProSieben am Donnerstag, den 17. November, um 20:15 Uhr. Infos zu "The Voice of Germany" auch auf der Presseseite www.presse-portal.tv/voice oder unter www.TheVoiceofGermany.de Tickets für die "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt es unter www.tickethall.de Der Kartenvorverkauf für die Liveshows startet am 12. November unter https://tvtickets.de/.

