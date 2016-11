Michelle Obama in "Navy CIS" / Michelle Obama (M.) empfängt Special Agent Gibbs (Mark Harmon, r.) im Weißen Haus / Das Rampenlicht dürfte Michelle Obama ja gewohnt sein. Doch wer hätte gedacht, dass sich nun sogar "Navy CIS" in die lange Liste der TV-Auftritte der (noch) amtierenden First Lady einreiht? Es ist wohl kein Zufall, dass sich ... Bild-Infos Download

Das Rampenlicht dürfte Michelle Obama ja gewohnt sein. Doch wer hätte gedacht, dass sich nun sogar "Navy CIS" in die lange Liste der TV-Auftritte der (noch) amtierenden First Lady einreiht? Es ist wohl kein Zufall, dass sich Frau Obama gerade "NCIS" ausgesucht hat - schließlich steht die Crime-Serie schon seit Jahren auf Platz eins am Serienmarkt in den USA. So lässt sich der gute Zweck einfach am besten bewerben. Deutschlandpremiere der Episode "Henry" der 13. Staffel von "Navy CIS" am 14. November 2016 um 20:15 Uhr in SAT.1

© 2016 The White House / CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved / Jackson Lawrence

