Tagessieg für neuen Show-Sonntag: "The Voice of Germany" setzt seinen Höhenflug fort // SAT.1 ist Marktführer

Unterföhring (ots) - Mehr Zuschauer und Tagessieg: "The Voice of Germany" steigert sich in Woche zwei am Sonntag und punktet mit fantastischen 20,6 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) in SAT.1. Damit sichert sich die Musikshow den Tagessieg. Insgesamt sehen 4,12 Million Zuschauer (ab 3 Jahren) die vierte Ausgabe der Blind Auditions, was einen neuen Jahres-Höchstwert bedeutet. SAT.1 ist mit 13,6 Prozent erneut klarer Marktführer am Sonntag.

Gut Lachen für Luke Mockridge: Im Anschluss an #TVOG kann die seine Comedy-Show "LUKE! Die Woche und ich" kräftig zulegen und erreicht mit 14,1 Prozent einen neuen Allzeit-Bestwert.

Diese Talente singen sich in die Coach-Teams:

Yvonne Catterfeld ist zweimal erfolgreich mit Anja Kraml (24, Linz/AT) und Marie Claudia Apenou (17, Berlin). Andreas Bourani greift bei Joel Guzman (26, Friesoythe) zu. Louisa Jones (24, Hannover), Andreas Steiger (23, Marburg) und Florian Unger (23, Thale) bereichern Team Samu. Und die Fantas sichern sich Sally Grayson (41, Winzerhausen) und Martin Menzel (36, Berlin). Die aktuelle Teamwertung: Michi und Smudo (9), Yvonne (8), Samu (8), Andreas (5).

"The Voice of Germany" immer donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, um 20:15 Uhr

