"Volltreffer" am 4. Oktober um 20:15 Uhr in SAT.1

Dortmund gegen Bayern - aber bitte mit Gefühl! Die SAT.1-Komödie "Volltreffer" am 4. Oktober 2016. Fußball ist Leidenschaft, Fußball ist Gefühl, Fußball ist pure Freude und tiefe Trauer, Fußball ist unser Leben, Fußball ist ... Liebe! Die Liebe zum Verein geht über alles ... wirklich alles? Was ist, wenn Mann und Frau Anhänger der ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Dortmund gegen Bayern - aber bitte mit Gefühl! Die SAT.1-Komödie "Volltreffer" am 4. Oktober 2016. Fußball ist Leidenschaft, Fußball ist Gefühl, Fußball ist pure Freude und tiefe Trauer, Fußball ist unser Leben, Fußball ist ... Liebe! Die Liebe zum Verein geht über alles ... wirklich alles? Was ist, wenn Mann und Frau Anhänger der ärgsten Konkurrenten sind? Wenn sein Herz von Kindesbeinen an für den BVB schlägt, sie aber für den FC Bayern München arbeitet und mit dem Auftrag, den wichtigsten Borussen abzuwerben, nach Dortmund reist? Axel Stein als Vollblut-BVB-Fan Philipp und Julia Hartmann als ambitionierte FC-Bayern-Funktionärin Viktoria spielen die Hauptrollen in der romantischen SAT.1-Komödie "Volltreffer".

Volltreffer am 4. Oktober 2016, 20.15 Uhr in SAT.1

Foto: © SAT.1/Guido Engels

Dieses Bild darf bis 10. Oktober 2016 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Nicht für EPG!

Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.

Bei Fragen:

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell