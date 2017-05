"ttt - titel thesen temperamente" (BR) am Sonntag, 28. Mai 2017, um 23:05 Uhr

München (ots) - "ttt-extra" von den 70. Filmfestspielen in Cannes

Cannes - zum 70. Mal. Das weltgrößte Filmfestival feiert Jubiläum. Auf dem roten Teppich: Weltstars und viel Glamour. Im Kino: viel Mittelmaß, viele Enttäuschungen. Ein sehr durchwachsener Jahrgang. Mit einer heftigen Debatte um die Teilnahme von Netflix-Produktionen, die wir im Detail beleuchten werden. Unter den 19 Filmen, die im Wettbewerb um die Goldene Palme konkurrieren, sind auch die neuen von Fatih Akin und Michael Haneke. In Akins Rache-Thriller "Aus dem Nichts" spielt Diane Kruger ihre erste deutsche Hauptrolle. Haneke brachte das Großfamiliendrama "Happy End" mit. Ein paar Entdeckungen gibt es trotzdem: "Promised Land" ist ein fantastischer Elvis-Film, der viel über das Amerika der Gegenwart erzählt. "The Square" ist eine böse, schwedische Satire auf den Kunstbetrieb, vermeintliches Gutmenschentum und Eigen-Verantwortung. Und sie ist die Königin von Cannes: Nicole Kidman, gleich mit vier Filmen vertreten - allesamt Highlights des Festivals. Nie war sie besser - ein Porträt in "ttt".

Moderation: Max Moor

Redaktion: Sylvia Griss / Franz Xaver Karl (BR)

