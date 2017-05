München (ots) - Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: K.o. nach drei Runden - Keine Chance mehr für Schulz?

Die Gäste: Thomas Oppermann (SPD, Fraktionsvorsitzender) Markus Söder (CSU, Bayerischer Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat) Ulrich Matthes (Schauspieler) Christiane Hoffmann (Journalistin, stellvertretende Leiterin im Hauptstadtbüro des "Spiegel") Florian Langenscheidt (Unternehmer und Buchautor)

Nach Niederlagen bei drei Landtagswahlen: Ist das Rennen zwischen Schulz und Merkel schon entschieden, die SPD bereits geschlagen? Und ist die Kanzlerin bei den Wählern beliebter, als es vielen in der Union lieb ist?

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln.

