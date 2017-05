Volles Showprogramm mit Hirschhausen im Mai: Neue Ausgaben von "Hirschhausens Quiz des Menschen" und "Frag doch mal die Maus"

Köln (ots) - Auf gleich drei Shows mit dem beliebten Moderator Eckart von Hirschhausen können sich Zuschauerinnen und Zuschauer im Mai freuen: Zwei neue Ausgaben von "Hirschhausens Quiz des Menschen" (WDR) am Donnerstag, 11. und am 18. Mai um 20.15 Uhr, und 180 Minuten "Frag doch mal die Maus" (WDR) am Samstag, 20. Mai, um 20.15 Uhr garantieren beste Unterhaltung im Ersten.

In "Hirschhausens Quiz des Menschen" am 11. Mai um 20.15 Uhr spielen die Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Mimi Fiedler, der ehemalige Fußballnationalspieler Arne Friedrich und Sportmoderatorin Andrea Kaiser sowie Wettermoderatorin Claudia Kleinert und Constantin Schreiber, das neue Gesicht der Tagesschau, um 20.000 Euro für einen guten Zweck. In der Rubrik "Hirschhausen unterwegs" begleitet Deutschlands berühmtester Arzt diesmal Bijan Kaffenberger bei seinem nicht alltäglichen Alltag. Der 27-Jährige hat das Tourette-Syndrom - und räumt im Studio mit den Vorurteilen über die Erkrankung auf. Wie lebt es sich, wenn der Körper ständig unkontrolliert Bewegungen macht?

In einer weiteren Folge der Wissens-Quizshow am 18. Mai zeigt Psychologie-Professor Dr. Bertolt Meyer live im Studio, wie er seine Hightech-Unterarm-Prothese steuert - mit der Kraft seiner Gedanken. Außerdem gibt es Tipps und Tricks für einen guten Schlaf. Zu Gast sind die Moderatorinnen Laura Wontorra und Katrin Müller-Hohenstein, Sportkommentator Frank "Buschi" Buschmann und Sportskanone Wigald Boning. Außerdem dabei: Fernsehmoderatorin Ruth Moschner und der Wiener Fernsehkoch Alexander Kumptner.

Zwei Tage später, am 20. Mai, heißt es dann im Ersten "Frag doch mal die Maus". Wie baut man eine Brücke, in der nicht eine einzige Schraube steckt? Wie viele Wäscheklammern braucht man, um ein Kind an der Wäscheleine aufzuhängen? Bekommen gestresste Hunde früher graue Haare? Wer könnte diese Kinderfragen besser beantworten als die Maus!? Moderator Eckart von Hirschhausen geht in der Familiensendung den kuriosen und einfallsreichen Fragen cleverer Maus-Fans nach.

Im großen Maus-Duell: Menschenstärke gegen Pferdestärke - wer ist schneller auf dem Springparcours? Das Pferd von Andreas Kreuzer, Deutscher Meister im Springreiten, oder der Parkour-Sportler Andi Wöhle?

In den Rateteams der 180-minütigen Sendung: Schauspieler Axel Milberg und seine Frau Judith, Komikerin Lisa Feller und Sänger Clueso - der mit seiner Single "Achterbahn" in der Show auftritt - sowie Moderatorin Jeannine Michaelsen und Fabian Hambüchen. Der Olympia-Held hat für einen großen Fan eine ganz besondere Überraschung mitgebracht.

"Hirschhausens Quiz des Menschen" Das Erste, Donnerstag, 11. und 18. Mai 2017, 20.15 Uhr

"Frag doch mal die Maus" Das Erste, Samstag, 20. Mai 2017, 20.15 Uhr

So viel Show mit Eckart von Hirschhausen wie 2017 gab's noch nie: Vier weitere Ausgaben von "Hirschhausens Quiz des Menschen" und eine weitere Ausgabe von "Frag doch mal die Maus" werden im Herbst im Ersten zu sehen sein.

"Hirschhausens Quiz des Menschen" ist eine Produktion des WDR in Zusammenarbeit mit der ARD und "Ansager & Schnipselmann". Redaktion: Michael Kerkmann

"Frag doch mal die Maus" ist eine Produktion des WDR in Zusammenarbeit mit "Ansager & Schnipselmann". Redaktion: Hilla Stadtbäumer und Michael Kerkmann

Pressekontakt:

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell