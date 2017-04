Anne Gesthuysen und Frank Plasberg bitten zum "Paarduell" Diese Woche mit Mariella Ahrens & Freund Sebastian, Mimi Fiedler & Bernhard Bettermann und André & Shari Dietz

München (ots) - In der ersten Woche "Paarduell" haben Bestseller-Autorin Anne Gesthuysen und "hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg mit spannenden Gegnern zu tun. Egal ob Ehe- oder Liebespaar, prominent oder nichtprominent - für das Journalisten-Ehepaar geht es um die Ehre, für die Herausforderer um mehrere Tausend Euro.

Am Montag, 24. April, begrüßt Moderator Jörg Pilawa die schöne Schauspielerin Mariella Ahrens und ihren Lebensgefährten, Unternehmer Sebastian Esser. In einem reinen Frauen-Haushalt mit Mariellas beiden Töchtern hat Sebastian gelernt, sich durchzusetzen. Doch behält das Paar auch beim Quizzen die Nerven?

Hannah und Severin aus dem bayrischen Freising sprühen vor Energie: Die Lehramtsstudentin und der Student der Fahrzeug- und Motorentechnik kennen sich seit 13 Jahren und haben gerade Fünfjähriges gefeiert. Klassische Rollenverteilung? Fehlanzeige, denn in dieser Beziehung hat Severin einen ausgemachten Putzfimmel. Doch werden die Beiden am Dienstag, 25. April, auch ohne Staubwedel im Studio glänzen?

Eigentlich wollte Bäuerin Jutta nie einen Bauern heiraten und schon gar keinen aus dem Rheinland. Doch als sie Landwirt Alfons begegnete, brach sie mit ihren Vorsätzen. Am Mittwoch, 26. April, pflügt das Paar aus Ratingen durch alle Wissensgebiete und fordert Anne und Frank heraus.

Als Dr. Martin Stein kennen ihn Millionen aus der erfolgreichen ARD-Serie "In aller Freundschaft". Am Donnerstag, 27. April, steht Schauspieler Bernhard Bettermann nicht am OP-Tisch, sondern mit seiner Verlobten, "Tatort"-Schauspielerin Mimi Fiedler, am Ratepult.

"Alles was zählt" bestimmt das Leben von Schauspieler André Dietz - nicht nur in der Daily-Soap, sondern auch im "Paarduell"-Studio. Privat freut er sich mit seiner hochschwangeren Frau Shari im Juni auf das vierte Kind. Ein eingespieltes Team, das am Freitag, 28. April, Anne und Frank zu einem spannenden Wissensmatch herausfordert.

Das Erste zeigt "Paarduell" montags bis freitags um 18:00 Uhr.

