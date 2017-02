Das Erste: Auslosung zum DFB-Pokal-Viertelfinale live im "Sportschau Club"

München (ots) - Heute und morgen geht es im DFB-Pokal-Achtelfinale für die Vereine wieder ums Ganze, nämlich um das Weiterkommen in die nächste Runde. Das Erste überträgt live die Begegnungen FC Bayern München - VfL Wolfsburg heute, am 7. Februar 2017, ab 20:15 Uhr sowie Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin am Mittwoch, 8. Februar 2017, ebenfalls ab 20:15 Uhr. Die übrigen Spiele des DFB-Pokal-Spieltags werden im Anschluss an die Live-Übertragungen zusammengefasst.

Am Mittwochabend ab ca. 23:15 Uhr präsentiert Alexander Bommes den "Sportschau Club" aus der Untertagebar im Revuepalast Ruhr in Herten. Sein Gast ist der Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft Stefan Kuntz. Gemeinsam blicken Alexander Bommes und sein Gesprächspartner auf die Begegnungen des aktuellen DFB-Pokal-Spieltages zurück.

Stefan Kuntz ist darüber hinaus Ziehungsleiter des DFB, wenn anschließend live im "Sportschau Club" die Partien des DFB-Pokal-Viertelfinales der Damen und Herren ausgelost werden. 'Losfee' ist der Sänger Mark Forster.

Der Programmablauf in der Übersicht:

Dienstag, 7. Februar 2017 20:15-23:15 Uhr Sportschau DFB-Pokal Achtelfinale FC Bayern München - VfL Wolfsburg Reporter: Gerd Gottlob Moderation Alexander Bommes anschließend Zusammenfassungen: HSV - 1. FC Köln FC Astoria Walldorf - Arminia Bielefeld Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 8. Februar 2017 20:15-23:15 Uhr Sportschau DFB-Pokal Achtelfinale Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin Reporter: Steffen Simon Moderation: Matthias Opdenhövel anschließend Zusammenfassungen: SV Sandhausen - Schalke 04 Sportfreunde Lotte - TSV 1860 München Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 23:15-23:45 Uhr Sportschau Club Moderation: Alexander Bommes und Arnd Zeigler Gäste: Stefan Kuntz und Mark Forster

