München (ots) - Moderation: Ute Brucker

Geplante Themen:

Pakistan: Terror gegen Sufis / Sie singen von Liebe und sie ernten Hass. Seit vielen Jahrhunderten gibt es den Sufismus in Pakistan, eine mystische Form des Islam. In heiligen Schreinen feiern Sufis und zahlreiche Anhänger ihren Glauben, singend und betend, oft, bis sie in einen tranceartigen Zustand verfallen. Radikalen Islamisten sind das gemeinsame Feiern von Männern und Frauen und die liberale Auslegung des Islam ein Dorn im Auge. Terrorgruppen wie der IS und die pakistanischen Taliban verüben immer häufiger Anschläge auf prominente Sufi-Geistliche. Doch die Pilger wollen sich nicht einschüchtern lassen. Sie treffen sich weiter zu Hunderttausenden. Ihre Botschaft - so sagen sie - ist Liebe. Liebe, die den Hass besiegen wird. Eine Reportage von Markus Spieker (ARD-Studio Neu Delhi)

Türkei: Istanbuls verglimmender Glanz / Es ist derzeit nicht leicht, Gesprächspartner zu finden. Menschen, die sich bereitwillig zur politischen Situation befragen lassen. Die Angst schwingt immer mit. Selbst in der einst weltoffenen Metropole Istanbul. Die Stadt ist verwundet durch die vielen Terroranschläge. Aber auch durch eine schleichende Islamisierung. Wo einst Partys und laute Feste angesagt waren, herrscht nun oft bedrückende Stille. Die Türkei verändert sich gerade radikal. Staatspräsident Erdogan will die Verfassung und das politische System umkrempeln, noch mehr Macht auf sich konzentrieren. Kritische Stimmen landen schnell hinter Gefängnismauern. Eine Reportage von Oliver Meyer-Rüth (ARD-Studio Istanbul)

Thailand: Die Transgender-Fabrik / Die schönsten Frauen in Thailand, so heißt es, sind meistens Männer. Ladyboys werden sie oft genannt. Frauen, die als Männer auf die Welt kamen. Wer meint, im falschen Körper geboren zu sein, für den gibt es in Bangkok ein breites Angebot: Hochglanz-Kliniken für zahlungskräftige Ausländer, in denen Transgender ein neues Leben mit neuem Geschlecht beginnen können. Für die weniger betuchten Patienten - oft Einheimische - bieten kleine Hinterhof-OPs eine erschwingliche und nicht ganz ungefährliche Alternative. Eine Reportage über eine regelrechte Industrie der Geschlechtsumwandlung von Philipp Abresch (ARD-Studio Singapur)

Venezuela: Der tiefe Sturz / Der einzige Markt, der in Venezuela blüht, ist der Schwarzmarkt. Alles ist knapp in dem lateinamerikanischen Land, das immer noch reich an Öl ist, aber am Rande des Ruins steht. Gelähmt durch einen politischen Streit zwischen linker Regierung und rechter Parlamentsmehrheit. Und regiert von einer offenbar unfähigen Politikerklasse, steuert Venezuela immer tiefer in die Krise. Je größer der Mangel, desto größer auch die Gewalt. Kein Tag, an dem in den Stadtviertelen von Caracas nicht dutzendfach gemordet wird. Oft sind es politisch-motivierte Verbrechen. Ein Bericht von Peter Sonnenberg (ARD-Studio Mexiko)

Schottland: Die Trump-Mauer / Es könnte ein Paradies sein. Ein Haus, nah an der Küste, freier Blick auf das Meer. Das war einmal. Bis Donald Trump nach Schottland kam und in der Nähe von Aberdeen einen Golfplatz anlegen ließ. Seitdem versperrt ein bis zu sechs Meter hoher Erdwall vielen Einwohner die freie Sicht. Sie nennen sie die Trump-Mauer und ihren Erbauer einen Lügner. Er habe Investitionen versprochen und Hunderte von Arbeitsplätzen. Doch geschehen sei wenig. Anspruch und Wirklichkeit klafften - so sagen sie - bei dem neuen US-Präsidenten weit auseinander. Über einen bizarren Streit berichtet Julie Kurz (ARD Studio London).

USA: Millionen sammeln im Silicon Valley / Es gibt merkwürdige Pilgerstätten in der Welt: Eine davon ist Silicon Valley, das Tal der Erfinder, der Geldgeber und der Startups. Tausende deutsche Unternehmer - ob klein oder groß, ob mit oder ohne Kapital - reisen jährlich in das kalifornische Technologie-Mekka, um zu lernen, wie man erfolgreich Geld für eigene Projekte sammelt und wie kleine Startups zu großen werden. Kurz: wie Unternehmen Schritt halten können mit der digitalen Welt. Manche deutsche Unternehmer bleiben gleich da, weil sie nur in den USA eine Chance sehen, ihre Ideen auch umzusetzen. Eine Reportage von Marion Schmickler (WDR)

Redaktion: Stefan Rocker

Pressekontakt:

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell