"ttt - titel thesen temperamente" (NDR) am Sonntag, 6. November 2016, um 23:05 Uhr

Erdogans Säuberungswelle - Journalisten-Verfolgung in der Türkei Der Streit zwischen Merkel und Erdogan um die Pressefreiheit verschärft sich. Während Merkel angesichts der jüngsten Festnahmen von zwölf Redakteuren der Tageszeitung Cumhuriyet "alarmiert" ist, hetzt Erdogan: Deutschland unterstütze Terroristen. Jeder, der nicht Erdogans Meinung verbreitet, ist für ihn wahlweise ein Terrorist oder ein Verräter (und Gülen-Anhänger). So macht er Kritiker mundtot, verfolgt systematisch die Opposition, schließt alle kritischen Medien, entlässt Beamte, Richter und Akademiker, verhaftet Kritiker - wie praktisch, dass der Ausnahmezustand herrscht. Als nächstes plant Erdogan die Wiedereinführung der Todesstrafe. Kritik aus Deutschland und Europa, dass die Türkei ein Unrechtsstaat sei, lässt er an sich abprallen. Wollen wir mit diesem Mann noch Politik machen? "ttt" hat Journalisten und Intellektuelle in Istanbul befragt, wie sie die aktuelle Entwicklung erleben.

Ein radikales Krebs-Tagebuch - Jutta Winkelmann verarbeitet ihre Krankheit als Comic Mit ihrer Zwillingsschwester Gisela Getty wurde Jutta Winkelmann zur Ikone der 68er, in den Siebzigern gründete sie mit Rainer Langhans und einigen Frauen eine legendäre Kommune, genannt "Harem". Das Private war bei ihr schon immer politisch und öffentlich. Seit einigen Jahren verarbeitet Jutta Winkelmann deshalb auch ihre Krebserkrankung im Internet und in einem Film, die jetzt gewählte Form ist radikal und ungewöhnlich: Aus Selfies und anderen Fotos macht sie den Comic "Mein Leben ohne mich" (erscheint Mitte November): bunt, grell und laut. Sie zeigt sich leidend, kämpfend, hoffend, verzweifelnd, hadert mit dem Leben, mit Rainer Langhans und mit martialischen Schmerzen, die der Knochenkrebs ihr bereitet. "ttt" spricht mit Jutta Winkelmann über ihr starkes und mutiges Buch.

Endlich Fertig! - Schlüsselübergabe bei der Hamburger Elbphilharmonie Über zehn Jahre hat es gedauert - jetzt ist der Bau tatsächlich fertig: Die Hamburger Elbphilharmonie. In dieser Woche war Schlüsselübergabe und an der Elbe wird gefeiert. Danach sah es zwischenzeitlich überhaupt nicht aus: jahrelange Querelen, immense Kostensteigerungen und sogar ein Baustopp. Die Elbphilharmonie wurde zum Sinnbild für alles, was schief laufen kann bei öffentlichen Bauten. Das scheint nun fast vergessen angesichts der spektakulären Architektur. "ttt" blickt auf eine skandalöse Baugeschichte zurück - und würdigt die gebaute Vision eines Konzertsaals am und über dem Wasser.

Was von einer Ehe übrig bleibt - Der neue Roman von Jonathan Safran Foer Zehn Jahre hat es gedauert, bis der Bestsellerautor Jonathan Safran Foer mit "Hier bin ich" endlich einen neuen Roman vorlegt. Zehn Jahre, in denen er eine Familie gegründet und sich hat scheiden lassen, diverse andere Projekte verfolgt hat. Es scheint so, als wäre Foer in diesen zehn Jahren erwachsen geworden: Sein neues Buch ist wieder ein Familienroman, erzählt vom Scheitern einer Ehe - wie es dazu kommt und danach weiter geht. Doch autobiografisch sei das Buch nicht, sagt Foer, zumindest nicht mehr als seine anderen Bücher: "Es ist ein Buch über die Suche nach einem Zuhause." "ttt" hat Jonathan Safran Foer exklusiv in seinem Haus in Brooklyn besucht.

