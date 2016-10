DFB-Pokal-Auslosung am 26. Oktober 2016 live im "Sportschau Club"

München (ots) - Das Achtelfinale des DFB-Pokals 2016/17 wird am Mittwoch, 26. Oktober 2016, im "Sportschau Club" ausgelost. Im Anschluss an die DFB-Pokal-Liveübertragung FC Bayern München - FC Augsburg präsentiert Matthias Opdenhövel die Sendung ab 23:45 Uhr aus der Untertagebar im Revuepalast Ruhr in Herten. Neben einem Rückblick auf das abendliche Spiel wird ein Höhepunkt des "Sportschau Club" die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinales sein. Ziehungsleiterin des DFB ist Bundestrainerin Steffi Jones. Als "Losfee" steht Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen bereit. Matthias Opdenhövel begrüßt außerdem Lukas Klostermann von RB Leipzig, der bei den Olympischen Spielen in Rio mit der U21-Mannschaft die Silbermedaille gewonnen hat.

Mittwoch, 26. Oktober 2016 23:45-00:15 Uhr Sportschau Club DFB-Pokal Moderation: Matthias Opdenhövel Auslosung der Begegnungen im Achtelfinale

