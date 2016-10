München (ots) - In 20 Folgen genießen die Zuschauer das Flussleben auf der Donau und französisches "Savoir-vivre" auf der Rhone. Sie erleben unterhaltsame und spannende Geschichten aus dem Alltag der Crew und der Urlaubswelt der Passagiere. Entlang der europäischen Metropolen gibt es auf den beiden Flusskreuzfahrten viel zu sehen.

"Verrückt nach Fluss" bietet darüber hinaus einen exklusiven Blick hinter die Kulissen einer Flusskreuzfahrt: Hochbetrieb in der Küche, Stress im Service oder spannende Manöver auf der Brücke. Die Doku-Serie lässt die Zuschauer nicht nur am Arbeitsalltag der Mannschaft teilhaben, sondern zeigt auch die ganz privaten Momente von Crew und Passagieren auf ihrem "Riverboat".

Auf dem ersten Reiseabschnitt (Folgen 1 - 12) erwartet 150 Passagiere eine Kreuzfahrt auf der Donau. In 16 Tagen legt das Schiff in neun verschiedenen Ländern und 21 Häfen an - von Passau durch den Balkan bis hin zum Schwarzen Meer. Faszinierende Hotspots wie Budapest, Wien, Belgrad, Bratislava und Sofia warten ebenso auf Crew und Passagiere wie traumhafte Landstriche links und rechts der Donau. Dabei tauchen sie ein, in die spannende Kultur und Geschichte Südosteuropas, begegnen alten Traditionen, und lernen aber auch Regionen im Wandel auf dem Weg in die Moderne kennen.

Auf der zweiten achttägigen Kreuzfahrt (Folgen 13 - 20) erleben Crew und Passagiere traumhafte und spannende Geschichten entlang der Rhone und ihrem Zufluss, der Saone. Vom Burgund bis in die Provence, vorbei an beschaulichen südfranzösischen Dörfern und geschichtsträchtigen Orten wie Arles und Avignon, führt die Route zu den Schluchten der Ardèche und in die Camargue mit ihren Wildpferden und Flamingos bis hin zum Mittelmeer in Marseille. Besucht werden Seiden- und Senfmanufakturen, alte Schlösser und neue Weingüter; es wird geritten, gerudert und mit Eseln gewandert. "Wie Gott in Frankreich" erleben die Passagiere an Land und an Bord eine Kreuzfahrt, die nicht nur kulinarisch immer für eine Überraschung gut ist.

Dieses Mal mit dabei:

Auf der ersten Reise kommt Sänger Daniel Küblböck an Bord und sorgt von Budapest bis zum bulgarischen Rousse für gute Stimmung. In der zweiten Staffel auf Rhone und Saone verzaubert Musicaldarstellerin Nicole Ciroth die Crew und die Passagiere.

Eine Pressemappe zu dieser Sendung finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.

Fotos unter: www.br-foto.de

Pressekontakt:

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell