Das Erste: Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten Am Sonntag, 2. Oktober 2016, 19:30 Uhr vom WDR im Ersten

München (ots) - Moderation: Isabel Schayani

Geplante Themen:

Jordanien - Schutz im Wüstenstaat Zu den Leidtragenden des Krieges in Syrien gehören vor allem die Kinder, auch unter den Flüchtlingen. Viele retten sich vor Tod und Gewalt in den Wüstenstaat Jordanien. ARD-Korrespondent Volker Schwenk hat drei Kinder getroffen, kleine Helden, die versuchen, ihr Leben ohne Eltern in einem fremden Land zu meistern. Der zehnjährige Bassil spielt Fußball - ohne Beine - und sagt: "Ich bin noch genau der Junge, der ich vor der Explosion war." Autor: Volker Schwenck/ARD Kairo Gibraltar - Angst vor dem Brexit In der britischen Kronkolonie Gibraltar geht die Angst um. Man fürchtet die Folgen des Brexit: steigende Lebenshaltungskosten, Einbrüche am Arbeitsmarkt. Mit 97 Prozent hat Gibraltar deshalb gegen den Brexit gestimmt. Ohne Zugang zum europäischen Binnenmarkt wären auch spanischen Städte hart getroffen. In La Línea, gegenüber von Gibraltar, liegt schon jetzt die Arbeitslosigkeit bei 35 Prozent. Wenn Tausende Spanier nicht mehr in Gibraltar arbeiten könnten, gingen in La Línea und anderswo endgültig die Lichter aus. Autor: Stefan Schaaf/ARD Studio Madrid Israel/Palästina - Eine Kinder-Reporterin stoppt Soldaten Sie ist zehn Jahre alt und schon so etwas wie ein Star - ein Kinderstar des Krieges. Janna Jihad Ayyad ist Jungreporterin. Auf Facebook hat sie 130.000 Fans. Janna lebt in Palästina, in Nabi Salih, wo Land, das einst in palästinensischem Privatbesitz war, von Israel zum Staatseigentum erklärt wurde. Aber, sagt Janna, Palästinenser seien stark wie Olivenbäume, und sie macht mobil gegen israelische Soldaten. Für viele Palästinenser und für ihre Familie ist das Mädchen längst politisches Kapital. Autorin: Susanne Glass/ARD Studio Tel Aviv Ukraine - Schneidern für den Krieg Es ist das wichtigste Nähkränzchen des Donbass-Krieges. In einem Hinterhof, fünfhundert Meter vom Kiewer Maidan entfernt, nähen 13 Frauen für den Krieg: Tarnanzüge, Überwürfe für Panzer und Gewehre. Es sind Ärztinnen, Lehrerinnen, Rentnerinnen. Sie verstehen sich als Patriotinnen und wissen, dass freiwillige Helfer wie sie, feste Stützen der mangelhaft ausgestatteten ukrainischen Soldaten sind. Autorin: Birgit Virnich/ARD Studio Moskau Vietnam - Nah am Herzen Im wahrsten Sinne des Wortes: herzergreifend. Der deutsche Manager Clauss Ruff hilft mit Spendengeldern aus der Wirtschaft herzkranken Kindern in Vietnam. Ohne seine, auch ganz persönliche Unterstützung hätten sie keine Chance. Er selbst sucht im ganzen Land betroffene Kinder und bringt sie in die Hauptstadt, wo sie operiert werden können. Philipp Abresch erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens vor und nach der OP, das mit Lebensmut und neuen Plänen in die Zukunft blicken kann. Autor: Philipp Abresch/ARD Studio Singapur

Redaktion: Petra Schmitt-Wilting/Heribert Roth

