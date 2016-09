München (ots) - Erfreuliche Nachrichten für alle Laufsportbegeisterten in Deutschland: Der Berlin Marathon, das traditionsreiche und renommierte Langstrecken-Event in der deutschen Hauptstadt, wird auch in den kommenden Jahren live und exklusiv im Ersten und im RBB Fernsehen zu sehen sein. Der Ausrichter SCC Events GmbH, in Kooperation mit der Agentur Infront, und SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, haben ihren Vertrag für die ARD um weitere vier Jahre (2017-2020) verlängert.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky über den Vertragsabschluss: "Wir freuen uns, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern weiterhin beeindruckende Leistungen vor der wunderbaren Kulisse Berlins zeigen zu können. Denn ob Spitzenläufer oder Hobbysportler - mit der bewährten Kombination der Übertragungen im Ersten und der Sendung im RBB Fernsehen kommen alle auf ihre Kosten. Der Berlin Marathon wird auch in Zukunft hervorragend das vielfältige Sportangebot der ARD ergänzen."

Den diesjährigen Berlin Marathon zeigt Das Erste live am Sonntag, 25. September 2016, ab 9:05 Uhr. Moderatorin der Sendung ist Jessy Wellmer. Ralf Scholt kommentiert gemeinsam mit Dieter Baumann die Live-Übertragung aus Berlin. Wie in den letzten Jahren hautnah dran am Geschehen ist außerdem Motorrad-Reporter Jens-Jörg Rieck.

Sonntag, 25. September 2016, 9:05-12:00 Uhr Sportschau Berlin Marathon Reporter: Ralf Scholt und Jens-Jörg Rieck Übertragung aus Berlin

