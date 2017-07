MCI erweitert globales Netzwerk

Exzellente Neuzugänge im Bereich Partneruniversitäten - Reichsuniversität Groningen, Curtin University, University of LImerick

Innsbruck (ots) - Einen neuerlichen Erfolg kann das Management Center Innsbruck (MCI) vermelden. Soeben konnten mit drei renommierten Universitäten Partnerschaftsverträge abgeschlossen werden. Es handelt sich dabei um die Universität Groningen in den Niederlanden, die Curtin University in Australien und die University of Limerick in Irland.

Die Reichsuniversität Groningen ist eine der ältesten Universitäten der Niederlande und spielt vor allem in den Wirtschaftswissenschaften eine bedeutende Rolle. So wurde sie vom Centrum für Hochschulentwicklung zu den 56 besten Universitäten Europas gezählt.

Australien ist ein besonders gefragtes Ziel für Studierende aus aller Welt. Das MCI unterhält bereits eine Reihe von attraktiven Partnerabkommen im Osten, Süden und Norden des Kontinents; mit der Curtin University ist nun auch der Westen von Down Under vertreten. Gelegen in der lebenswerten Millionenstadt Perth ist die Curtin University vor allem im technischen Bereich sehr stark; aber auch die Wirtschaftsfakultät macht international von sich reden. So wurde sie als erste australische Universität mit dem begehrten Qualitätssiegel EQUIS ausgestattet.

Bei Studierenden, die ihr Auslandssemester lieber in Europa absolvieren, ist Irland ein ausgesprochen begehrtes Ziel von MCI Studierenden. Nachdem es europaweit viel mehr Studierende gibt, die nach Irland gehen möchten als umgekehrt, ist ein Partnerschaftsabkommen mit einer renommierten Universität von der Grünen Insel ein besonderer Erfolg. Die qualitätsvolle University of Limerick im malerischen Westen der Insel gelegen bietet dabei ein besonders attraktives Ambiente.

Susanne Lichtmannegger, Leiterin des Bereichs International Relations am MCI ist zufrieden: "Wir bieten unseren Studierenden ein Angebot an Partneruniversitäten, das keinen Vergleich zu scheuen braucht. Ich freue mich persönlich für jede/n Studierenden, der/die die vom MCI gebotenen Chancen nutzt. Auslandserfahrung ist ein wichtiger Baustein im Lebenslauf, aber auch eine große persönliche Bereicherung."

