Magna International Inc. - Telefonkonferenztermin für die Ergebnisse des ersten Quartals 2017

Aurora, Ontario (ots/PRNewswire) - Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA)

Wir werden unsere Jahreshauptversammlung am Donnerstag, dem 11. Mai 2017, im Hilton Toronto/ Markham Suites Conference Centre, 8500 Warden Avenue, Markham in Ontario, Kanada, abhalten und um 10:00 Uhr EDT beginnen. Die Versammlung wird live per Webcast übertragen. Man kann auf die Übertragung unter http://www.magna.com zugreifen.

Für interessierte Analysten und Aktionäre werden wir außerdem am Donnerstag, dem 11. Mai 2017 um 14:30 Uhr EDT eine Telefonkonferenz abhalten, um unsere Ergebnisse des ersten Quartals, das am 31. März 2017 endete, zu besprechen. Die Telefonkonferenz wird von Chief Executive Officer Don Walker geleitet. Die Nummer für Anrufer aus Nordamerika ist 1-800-905-9496. Anrufer aus dem Ausland sollten 1-416-641-6700 wählen. Bitte wählen Sie sich mindestens zehn Minuten vor Beginn der Konferenz ein.Wir werden die Telefonkonferenz auch live auf http://www.magna.com übertragen.Die Vortragsunterlagen werden am Donnerstag vor dem Anruf auf unserer Website zur Verfügung gestellt.

Wer zum angesetzten Konferenztermin verhindert ist, kann sich die Aufzeichnung

in Nordamerika unter 1-800-558-5253 und in Übersee unter 1-416-626-4100 (die Reservierungsnummer ist 21850772) anhören.Sie wird bis Donnerstag, dem 18. Mai 2017 zur Verfügung stehen.

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN: Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations,louis.tonelli@magna.com, +1-905-726-7035; ANSPRECHPARTNERIN FÜR DIE TELEFONKONFERENZ: Nancy Hansford, Executive Assistant, Investor Relations, nancy.hansford@magna.com, +1-905-726-7108

