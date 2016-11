TSX nimmt Absichtserklärung für Emittentenangebot zum Normalkurs an

Aurora, Ontario (ots/PRNewswire) - Magna International Inc. (TSX: MG, NYSE: MGA) gab heute bekannt, dass die Börse von Toronto (Toronto Stock Exchange, "TSX") seine Absichtserklärung angenommen hat, ein Emittentenangebot zum Normalkurs zu unterbreiten (die "Erklärung"). Gemäß der Erklärung kann Magna bis zu 38.000.000 seiner eigenen Stammaktien kaufen (das "Angebot"), was etwa 10 % seines Streubesitzes darstellt. Zum Stichtag des 9. November 2016 hatte Magna 384.409.283 ausgeschüttete und im Umlauf befindliche Stammaktien, einschließlich eines Streubesitzes von 381.776.401 Stammaktien. Im Laufe der vorhergegangenen 12 Monate hatte Magna im Rahmen eines Emittentenangebots zum Normalkurs 22.792.564 Stammaktien zu einem gewichteten durchschnittlichen Kaufpreis von 40,63 US-Dollar pro Stammaktie gekauft.

Die vorrangigen Zielsetzungen bei dem Angebot sind Käufe zur Annullierung der Aktien sowie Käufe zur Finanzierung der aktienbasierten Zusatzvergütungen oder Vergütungsprogramme von Magna bzw. der Verpflichtungen Magnas aufgrund seiner aufgeschobenen Gewinnverteilungsprogramme. Magna kann seine eigenen Stammaktien gelegentlich aufkaufen, wenn das Unternehmen die Preise seiner Stammaktien als attraktiv ansieht und den Kauf als eine angemessene Nutzung der Geldmittel im besten Interesse des Unternehmens betrachtet.

Das Angebot wird am 15. November 2016 in Kraft treten und spätestens am 14. November 2017 ablaufen. Alle Käufe von Stammaktien im Rahmen des Angebots können auf der TSX zu dem jeweils aktuellen Marktpreis erfolgen und unterliegen gemäß Bestimmung 10b-18 des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes (U.S. Securities Exchange Act) von 1934 den Regelungen und Richtlinien der TSX oder der New Yorker Börse (New York Stock Exchange, "NYSE"). Käufe können darüber hinaus über alternative Handelssysteme in Kanada bzw. den USA oder im Rahmen privater Vereinbarungen aufgrund einer von der Wertpapieraufsichtsbehörde ausgestellten Ausnahmeverfügung nach einem Emittentenangebot erfolgen.Käufe, die im Rahmen privater Vereinbarungen auf Basis einer Ausnahmeverfügung hinsichtlich eines Emittentenangebots zustande kommen, können zu niedrigeren als den aktuellen Marktpreisen erfolgen.Die Regelungen und Richtlinien der TSX umfassen Einschränkungen in Bezug auf die Anzahl von Aktien, die im Rahmen des Angebots gekauft werden können. Diese Werte basieren auf den durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der Stammaktien an der TSX. Auf ähnliche Weise erlegen die Safe-Harbor-Bedingungen der Regelung 10b-18 gewisse Begrenzungen hinsichtlich der Anzahl von Aktien auf, die pro Tag an der NYSE gekauft werden dürfen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeverfügungen für Blockkäufe beträgt die Höchstanzahl der Aktien, die im Rahmen des Angebots pro Tag an der TSX gekauft werden können, infolge solcher Begrenzungen 229.122 Aktien. Diese Zahl entspricht 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens in den vorhergegangenen sechs Monaten (konkret 916.491 Stammaktien) an der TSX. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeverfügungen für Blockkäufe beträgt die Höchstanzahl der Aktien, die pro Tag an der NYSE gekauft werden können, 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens während der letzten vier Kalenderwochen vor dem Kaufdatum. Vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Anforderungen wird die tatsächliche Anzahl der zurückgekauften Stammaktien und der Zeitpunkt solcher eventuellen Käufe weiterhin von Magna festgelegt, wobei zukünftige Preisbewegungen und andere Faktoren berücksichtigt werden. Alle Käufe unterliegen Magnas normalen Handelssperrfristen. Jegliche Käufe, die während dieses Blockzeitraums gekauft werden, sind ausschließlich entsprechend einem vorgegebenen automatischen Wertpapierkaufplan des Unternehmens durchzuführen.

ÜBER MAGNA INTERNATIONAL - Wir sind ein führender, weltweit tätiger Automobilzulieferer mit 312[1] Fertigungsbetrieben[1] und 98 Produktentwicklungs-, Konstruktions- und Vertriebszentren in 29 Ländern. Wir beschäftigen über 155.000 Mitarbeiter,[1] die bestrebt sind, unseren Kunden mithilfe innovativer Produkte und Herstellungsverfahren auf höchstem Niveau einen überdurchschnittlichen Mehrwert zu bieten. Unsere Kompetenzen umfassen die komplette Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung. Unsere Produktpalette umfasst Karosserien, Fahrwerke, Außenteile, Sitze, Antriebsstränge, Elektronik, aktive Fahrerassistenzsysteme, Spiegel, Verschlüsse und Dachsysteme. Unsere Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt. Weitere Informationen über Magna finden Sie auf unserer Website http://www.magna.com.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die, sofern es sich nicht um die Wiedergabe von historischen Fakten handelt, "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren Wertpapierrechts darstellen. Diese betreffen insbesondere zukünftige Rückkäufe unserer Stammaktien im Rahmen des Normal Course Issuer Bid (NCIB) oder infolge einer privatrechtlichen Vereinbarung gemäß einer von der Ontario Securities Commission erlassenen Emittentenangebot-Ausnahmeverfügung. Zukunftsgerichtete Aussagen können Prognosen finanzieller und anderer Art beinhalten, sowie Aussagen in Bezug auf unsere Zukunftspläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder Annahmen, die diesen vorgenannten zugrunde liegen. Zur Kennzeichnung der zukunftsgerichteten Aussagen benutzen wir Wörter wie "möge", "würde", "könnte", "sollte", "wird", "wahrscheinlich", "erwarten", "vorhersehen", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren", "vorhersagen", "hochrechnen", "schätzen" und ähnliche Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse oder Geschehnisse hinweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Informationen, die uns aktuell zur Verfügung stehen, sowie auf Annahmen und Analysen, die wir in Bezug auf unsere Erwartungen und unsere Wahrnehmungen historischer Trends, der aktuellen Bedingungen und erwarteter Entwicklungen formulieren, sowie auf anderen Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen halten. Ob allerdings die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse mit unseren Erwartungen und Prognosen übereinstimmen, unterliegt einer Anzahl von Risiken, Annahmen und Ungewissheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und deren Auswirkungen schwer vorherzusagen sind. Zu diesen Risiken, Annahmen und Ungewissheiten zählen unter anderem die Auswirkungen folgender Gegebenheiten: eine mögliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen oder ein längerer Zeitraum der wirtschaftlichen Unsicherheit, ein Rückgang des Verbrauchervertrauens, der zu einem niedrigeren Produktionsvolumen führen würde, wirtschaftliche oder politische Ungewissheit, wie etwa infolge des möglichen Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union bzw. des Ergebnisses der Präsidentschaftswahl von 2016, Rechtsansprüche bzw. aufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen uns, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verfahren, die sich aus unserer globalen Überprüfung hinsichtlich eines Kartellrisikos ergeben könnten, Fluktuationen der relativen Währungswerte, Änderungen von Gesetzen und behördlichen Vorschriften, Liquiditätsrisiken, die Unberechenbarkeit sowie Schwankungen des Börsenkurses unserer Stammaktien sowie weitere Faktoren, die in unserem Jahresbericht (Annual Information Form), vorgelegt bei der Wertpapieraufsichtsbehörde Kanadas, in unserem Jahresbericht (Annual Report) auf Formular 40-F, vorgelegt bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, sowie anderen darauffolgend eingereichten Dokumenten, dargelegt sind. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen warnen wir den Leser davor, unverhältnismäßig viel Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Die Leser sollten besonders die zahlreichen Faktoren berücksichtigen, die eine erhebliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse von den Prognosen bewirken könnten. Außer in den durch die einschlägigen Vorschriften des Wertpapierrechts bestimmten Fällen beabsichtigen wir nicht und verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen an nachfolgend auftretende Informationen, Ereignisse, Ergebnisse oder Umstände oder andere Vorfälle anzupassen.

[1] Diese Zahlen berücksichtigen Produktionsbetriebe, Entwicklungs-, Technik- und Vertriebszentren sowie Mitarbeiter von bestimmten at-equity bilanzierten Betrieben

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN: Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations, louis.tonelli@magna.com, +1-905-726-7035; ANSPRECHPARTNERIN FÜR MEDIEN: Tracy Fuerst, Director of Corporate Communications & PR, tracy.fuerst@magna.com , +1-248-631-5396

Original-Content von: Magna International Inc., übermittelt durch news aktuell