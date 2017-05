DEG investiert in mexikanischen Leasing-Markt

Köln (ots) -

- 20 Mio. EUR für mexikanischen Leasing-Kunden - Moderne Technologien für lokale Unternehmen - Auslandsinvestition eines deutschen Unternehmens finanziert

Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH stellt der CHG-MERIDIAN México S.A.P.I. de C.V. (CHG-MERIDIAN Mexiko) ein langfristiges Darlehen in Höhe von 20 Mio. EUR bereit. Damit wird das Unternehmen sein Leasing-Geschäft weiter ausbauen.

CHG-MERIDIAN Mexiko ist ein Tochterunternehmen des deutschen Familienunternehmens CHG-MERIDIAN-Gruppe mit Sitz in Weingarten.

Mexikanische Unternehmen interessieren sich verstärkt für externes Technologie-Management. CHG-MERIDIAN Mexiko wird mit den Mitteln der DEG sein Angebot speziell für mittelständische Unternehmen erweitern. Für die in Mexiko wichtige Automobilzulieferer-Branche bietet das Unternehmen Lösungen von kompletten Fertigungsstraßen bis hin zur klassischen IT-Service-Finanzierung von Computern, Druckern und zugehöriger Software an.

Mit ihrem Engagement trägt die DEG dazu bei, eine Finanzierungs- und Technologielücke zu schließen und den mexikanischen Leasingmarkt weiterzuentwickeln. Das Leasing-Angebot gibt mexikanischen Unternehmen die Möglichkeit, bei überschaubaren Investitionskosten in Produktion und Verwaltung mit hochmoderner Technik arbeiten zu können. Es richtet sich insbesondere auch an Tochterunternehmen deutscher Firmen.

Die 1979 gegründete CHG-MERIDIAN bietet Firmenkunden verschiedene Leistungen für das Management von Informations-, Industrie-, und Medizintechnologie an: von der Beratung beim Einkauf über die Finanzierung bis hin zur fachgerechten Rücknahme der Gebrauchtgeräte. Das Unternehmen hat weltweit 23 Standorte und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter.

Mexiko ist ein Schwerpunktland der DEG. Seit 2003 hat sie dort ein eigenes Büro. Allein 2016 stellte die DEG rund 128 Mio. EUR für das mittelamerikanische Land bereit.

Mexiko steht auch im Mittelpunkt der Konferenz "Deutschland und Mexiko - Herausforderungen, Chancen und Optionen", die die DEG gemeinsam mit anderen Organisationen heute in Köln veranstaltet. "Mexiko ist für uns ein attraktiver Markt und ein wichtiger Partner. In der Zusammenarbeit mit mexikanischen Unternehmen bieten sich viele Chancen auch für deutsche Unternehmen", sagte DEG-Bereichsleiter Gunnar Stork in seiner Begrüßung.

Pressekontakt:

Original-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell