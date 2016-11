Trenkwalder startet Learning-Angebot für Unternehmen und Kandidaten: Trenkwalder Learning ermöglicht Weiterbildung jederzeit und überall

Trenkwalder startet mit Trenkwalder Learning einen europäischen Online-Marktplatz, welcher Mitarbeitern einfachen Zugang zu den Aus- und Weiterbildungskursen zur Verfügung stellt. Bei Trenkwalder Learning haben alle Kursteilnehmer die Möglichkeit, anerkannte Qualifikationsnachweise zu erlangen. Mithilfe hochwertiger und interaktiver ...

Wien/Düsseldorf (ots) - Trenkwalder startet mit Trenkwalder Learning einen europäischen Online-Marktplatz, welcher Mitarbeitern einfachen Zugang zu den Aus- und Weiterbildungskursen zur Verfügung stellt. Bei Trenkwalder Learning haben alle Kursteilnehmer die Möglichkeit, anerkannte Qualifikationsnachweise zu erlangen. Mithilfe hochwertiger und interaktiver Lerninhalte verfolgt der HR-Service-Anbieter das Ziel, den Weiterbildungsmarkt zu revolutionieren. Jeder der über 100 Online-Kurse ist für Jeden, Jederzeit und Überall zugänglich.

Mit Trenkwalder Learning spricht der Personaldienstleister sowohl Unternehmenskunden als auch Kandidaten an. Unternehmen können ihre Belegschaft dank der Lerninhalte von anerkannten Institutionen in den verschiedensten Bereichen mobil und online weiterbilden. Dabei steht ihnen ein leistungsfähiges und ein individuell zugeschnittenes Lern-Management-System (LMS) zur Verfügung. Zudem berät Trenkwalder seine Unternehmenskunden in allen relevanten Weiterbildungsfragen und erstellt auf Wunsch unternehmensspezifische Lerninhalte.

Zur optimalen Ausgestaltung arbeitet Trenkwalder Learning mit anerkannten Anbietern zusammen. So kooperiert Trenkwalder Learning u.a. mit Lecturio und Prozubi - zwei deutschen Unternehmen, welche sich als Experten im digitalen Aus- und Weiterbildungsbereich etabliert haben. Mit dem Partneransatz von Trenkwalder Learning haben professionelle und digital orientierte Bildungseinrichtungen die Möglichkeit, ihre Lerninhalte über die Vertriebswege von Trenkwalder zu vervielfältigen und zu internationalisieren.

Trenkwalder Learning startet zunächst in Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. In den kommenden Monaten werden weitere Länder in Osteuropa folgen.

Mehr Informationen unter: https://learning.trenkwalder.com/pages/fur-unternehmen

Das Video zu Learning: https://www.youtube.com/watch?v=rfxKOEa_Owc

Über die Trenkwalder International AG

Trenkwalder ist ein führender Personaldienstleister in Zentral- und Osteuropa mit über 30 Jahren Erfahrung und Marktführer in Österreich, Ungarn und der Slowakei. Heute erwirtschaftet der Konzern einen Umsatz von rund 850 Mio. Euro und führt an mehr als 250 Standorten in 17 Ländern 55.000 Mitarbeiter mit 10.000 Auftraggebern aus allen Wirtschaftsbereichen zusammen. Mehr Informationen: http://group.trenkwalder.com

