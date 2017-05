Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Zuschauer sehen Hannelore Kraft (SPD) als Siegerin des TV-Duells gegen Armin Laschet (CDU) Forsa-Blitzumfrage - Schwächere Unterstützung der CDU-Anhänger für den Herausforderer gibt den Ausschlag

Köln (ots) - Von Joachim Frank

Köln. NRW- Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat das TV-Duell mit ihrem CDU-Herausforderer Armin Laschet klar für sich entschieden. Wie eine Blitz-Umfrage des Forsa-Instituts für den "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe) unter 500 wahlberechtigten Zuschauern aus Nordrhein-Westfalen ergab, sahen 52 Prozent Kraft vorn, 34 Prozent hielten Laschet für den Sieger. Erwartungsgemäß fiel das Votum der SPD-Anhänger mit 89 zu drei Prozent eindeutig zugunsten der Amtsinhaberin aus, während unter den CDU-Anhängern 72 Prozent für Laschet als Gewinner stimmten, 16 Prozent hingegen für Kraft. Ähnlich fiel das Ergebnis auf die Frage nach Sympathie und Kompetenz der Konkurrenten aus. Hier sprachen sich 52 beziehungsweise 53 Prozent für Kraft aus, während Laschet nur 38 Prozent der Befragten sympathischer und 35 Prozent kompetenter fanden. 53 Prozent aller Zuschauer sprachen Kraft die bessere Eignung für das Ministerpräsidentenamt zu, 33 gaben Laschet den Vorzug. Auch in dieser Frage versammelte sich die SPD-Anhängerschaft mit 96 zu 2 Prozent deutlich geschlossener hinter der eigenen Spitzenkandidatin als die CDU-Klientel hinter ihrem Frontmann Laschet. Diesen hielten zwar 84 Prozent der CDU-Anhänger für geeigneter, aber immerhin elf Prozent der CDU-Anhänger entschieden sich in diesem Punkt für die Amtsinhaberin von der SPD. Insgesamt hat die Debatte nach Meinung der allermeisten Zuschauer (86 Prozent) die für die Menschen wichtigen Themen angesprochen. Nur elf Prozent der Befragten vertraten eine gegenteilige Meinung. Zwischen SPD- und CDU-Anhängern gab es in diesem Punkt keinen nennenswerten Unterschied. Die Teilnehmer der Blitzumfrage hatte das Meinungsforschungsinstitut Forsa repräsentativ ausgesucht. Ihr Votum wurde unmittelbar nach dem Ende der einstündigen Fernseh-Debatte in Zusammenarbeit mit dem Berliner Unternehmen "meetyou" eingeholt, das für die technische Umsetzung des Webcasts und des Live-Votings verantwortlich war.

