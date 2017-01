Kölner Stadt-Anzeiger: Zentralrat der Muslime nennt Trumps Einreiseverbot für Muslime "Bruch mit zivilisatorischen Koordinaten" - US-Philosophin Nussbaum hält Dekret für verfassungswidrig

Köln (ots) - Köln. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat das Einreiseverbot für Bürger aus bestimmten muslimischen Staaten in die USA scharf verurteilt. "Das ist ein Schlag in das Mark Amerikas und, wenn es tatsächlich umgesetzt wird, auch ein Bruch mit den zivilisatorischen Koordinaten und Geschichte, die einst USA so stark gemacht hat", sagte der Zentralrats-Vorsitzende Aiman Mazyek dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). "Demokratie, Freiheit und Menschenrechte sind die stärksten Waffen gegen den Terror. Wohingegen staatliche Willkür, Intoleranz und Rassismus Wasser auf den Mühlen aller Extremisten ist. Insbesondere der IS gräbt jetzt auf neuen vergifteten Nährboden, indem er sich scheinbar bestätigt sieht, dass sich die USA im Krieg gegen den Islam befindet."

"Das ist unheilverkündend", sagt die US-Philosophin Martha Nussbaum dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Es steht im Widerspruch zu unseren langjährigen Traditionen und ist verfassungswidrig", sagte die international ausgezeichnete Wissenschaftlerin, die an der Chicago University Recht und Ethik lehrt weiter. "Glücklicherweise hat ein Bundesrichter seine Durchsetzung, zumindest teilweise, blockiert."

