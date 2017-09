RNZ: Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) zu Macron

Heidelberg (ots) - Macron ist ehrgeizig. Er will einen gemeinsamen Haushalt mit eigenem Finanzminister, eine gemeinsame Interventionstruppe, mehr Zusammenarbeit zwischen den Geheimdiensten. Die schon lange geforderte Finanztransaktionssteuer kommt in seinen Plänen vor, und sogar London wird eine Rückkehroption aufgezeigt. Vielleicht sind diese Pläne zu ehrgeizig - der Eurohaushalt, der ihm vorschwebt, würde mehrere Prozent des BIP der Mitgliedsstaaten umfassen und wäre damit zu hoch, um für Berlin akzeptabel zu sein. Dennoch weisen Macrons Ideen in die richtige Richtung. Er hat erkannt, dass die Antwort auf den wachsenden Rechtspopulismus nicht weniger, sondern mehr Europa sein muss.

