Sazerac Company verbessert mit Level 3 Netzwerktransparenz und betriebliche Abläufe

- Die globale Nachfrage nach hochwertigen Spirituosenmarken, wie die der in Louisiana ansässigen Sazerac Company, ist in den letzten sechs Jahren immer weiter gestiegen. Das gab der landesweite Handelsverband Distilled Spirits Council bekannt, der die führenden Produzenten und Vermarkter von destillierten Spirituosen in den Vereinigten Staaten vertritt. Zum anhaltenden Umsatzerfolg des Unternehmens trägt unter anderem der Einsatz von Technologien wie Converged Services mit Dynamic Capacity von Level 3 Communications (NYSE: LVLT) bei.

Im Video der Sazerac Company erfahren Sie, wie sich Innovationen mit Hilfe der Level 3 Technologien vorantreiben lassen.

Wichtige Fakten:

- Level 3 stellt Dienste für 14 globale Sazerac-Standorte bereit, darunter fünf Anlagen in Kentucky, zwei in Quebec (Kanada) und in Kalifornien, New Hampshire, Illinois, Maryland, Maine, North Carolina sowie im Vereinigten Königreich. - Zu den Dienstleistungen zählen: MPLS/IPVPN, Voice: SIP Trunking/ISDN-PRI/Long Distance/Toll-Free und adaptive Netzwerksteuerung mit den Adaptive Network Control-Lösungen Enhanced Management und Dynamic Capacity. - Die Sazerac Company setzt Converged Services und Dynamic Capacity ein, um den Bedarf an Bandbreite und Netzwerkanforderungen zu erfüllen.

Informationen zu Level 3 Converged Services

Mit Converged Services, einer Lösung für konvergierte Dienste, können Enterprise-Kunden, wie die Sazerac Company, ihre Sprach- und Datendienste konsolidieren und Komplexität reduzieren. Sprach- und Datendienste werden damit über eine einzige, zentral verwaltete und anpassbare Lösung geliefert, die dem Kunden je nach Nachfrage eine dynamische Skalierung ermöglicht. Dies reicht von einer einzelnen T1-Anbindung bis hin zu Gigabit-Ethernet.

Kunden haben so Zugang zu den Adaptive Network Control-Lösungen, einschließlich der Dienste Enhanced Management und Dynamic Capacity, die automatisierte On-Demand-Lösungen für das Netzwerkmanagement im Unternehmen bereitstellen. Mit der Integration dieser skalierbaren Lösungen können IT-Abteilungen spezifische Herausforderungen lösen und die für die geschäftlichen Abläufe entscheidenden Anwendungen besser verwalten.

Zitate:

Todd Colliver, Global IT Operations Manager bei Sazerac Company

"Level 3 ermöglicht uns, unser Netzwerk mit jeder neuen Website, die online geht, zu erweitern. Bei Spitzenlasten können wir dank Dynamic Capacity unsere Bandbreite verdoppeln oder verdreifachen, um den geschäftlichen Ansprüchen Rechnung zu tragen. Im Zuge unserer kontinuierlichen Expansion arbeitet Level 3 mit uns zusammen, um das Beste aus unserem Netzwerk herauszuholen. So sind wir immer optimal aufgestellt, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden."

Laurinda Pang, Regional President North America and Asia-Pacific bei Level 3

"Die Sazerac Company steht, wie viele unserer Kunden, vor der großen Herausforderung, die Netzwerke unter Beibehaltung von Kosten und betrieblicher Effizienz an ihre ständig wechselnde Anwendungsinfrastruktur anpassen zu müssen. Das bei der Sazerac Company eingesetzte spezifische Netzwerkkonzept gibt uns die Flexibilität und Kontrolle, die wir benötigen, um Geschäftsziele jetzt und langfristig zu erreichen."

Informationen zu Level 3 Communications

Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT) ist ein Fortune-500-Unternehmen, das regionale, nationale und globale Kommunikationsdienstleistungen für Unternehmens-, Behörden- und Carrierkunden bereitstellt. Das umfassende Level 3 Portfolio an sicheren, gemanagten Lösungen bietet Glasfaser- und Infrastrukturlösungen, Sprach- und Datenübertragung auf IP-Basis, Wide-Area-Ethernet-Dienste, Bereitstellung von Videos und Inhalten sowie Datacenter- und cloudbasierte Lösungen. Level 3 betreut Kunden in mehr als 500 Märkten und 60 Ländern. Dazu nutzt es eine globale Service-Plattform, die auf eigenen Glasfasernetzen in drei Kontinenten mit Anbindung an die umfangreich ausgebaute Seekabeltechnik aufbaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.level3.com. Besuchen Sie uns auch bei Twitter, Facebook und LinkedIn.

© Level 3 Communications, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Level 3, Vyvx, Level 3 Communications, Level (3) und das Level 3 Logo sind entweder eingetragene Dienstleistungsmarken oder Dienstleistungsmarken von Level 3 Communications, LLC und/oder verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen hierin gebrauchten Dienstleistungsbezeichnungen, Produktbezeichnungen, Firmenamen oder Logos sind Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer. Die Dienstleistungen von Level 3 werden von Tochtergesellschaften von Level 3 Communications, Inc. erbracht.

