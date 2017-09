Microsoft hilft Geschäftskunden mit Cloud Computing, KI und Mixed Reality beim digitalen Wandel - und setzt zugleich neue Maßstäbe bei Computing-Technologie

Orlando, Florida (ots/PRNewswire) - Microsoft Corp. begrüßte am Montag mehr als 25.000 Geschäftskunden auf ihrer jährlichen IT-Veranstaltung Microsoft Ignite in Orlando, Florida. Auf der Konferenz präsentierte das Unternehmen, wie es Cloud Computing, künstliche Intelligenz (KI) und Mixed Reality in ihren Produkten integriert, damit Kunden die Zukunft der Unternehmen besser visualisieren und aufbauen können. Microsoft informierte zudem, wie Quantencomputer einige der größten Probleme unserer Erde lösen könnten. Die Neuigkeiten umfassten die kommerziellen Geschäftsbereiche von Microsoft: Office 365, Windows 10, Microsoft Azure, Dynamics 365 und Microsoft AI. Der Schwerpunkt lag darauf, wie das Unternehmen Menschen und Unternehmen helfen kann, in einer Arbeitsumgebung erfolgreich zu sein, die einem schnellen Wandel unterworfen ist, und wie das Unternehmen seinen Kunden ermöglichen kann, die Daten-, KI-, Hybrid- und Cloud-Technologien zu nutzen, um ihre Geschäftsvorgänge weiter zu entwickeln und für die Zukunft vorzubereiten.

"Digitale Technologie wirkt sich auf alle Aspekte unserer Gesellschaft und Wirtschaft aus und schafft dadurch neue Möglichkeiten für Unternehmen aller Größenordnungen", erklärt Satya Nadella, CEO von Microsoft. "Ich bin optimistisch und inspiriert von der Genialität unserer weltweiten Kunden, Partner und Entwickler. Sie setzen neue Maßstäbe bei dem, was mit Mixed Reality und künstlicher Intelligenz möglich ist, die in Microsoft 365, Dynamics 365 und Azure integriert ist, und sie verändern und beeinflussen dadurch die Welt."

Neue Maßstäbe für Computing

Nach 12 Jahren, in denen Microsoft in ihre Vision investiert hat, einen skalierbaren Computer mit Erkenntnissen der Quantenphysik zu entwickeln, verkündete das Unternehmen heute die Entwicklung einer neuen Programmiersprache, die für skalierbare Quantencomputer optimiert ist und stark mit der Programmiersprache in Visual Studio verbunden ist. Sie soll Entwicklern Fehlerbehebungen und andere Supportleistungen ermöglichen sowie moderne Simulatoren in die Hand geben, die auf dem jeweiligen Gerät oder auf Microsoft Azure laufen können. Die Tools werden gegen Jahresende kostenlos zur Verfügung gestellt. Entwickler können sich bei Interesse für die Quanten-Gemeinschaft von Microsoft registrieren: www.microsoft.com/quantum.

Mehr Möglichkeiten für Mitarbeiter und Bestärkung einer neuen Arbeitskultur

Microsoft gab zudem bekannt, dass Microsoft 365 um zwei neue Lösungen erweitert wird, mit denen Mitarbeiter der untersten Firmenebene und Kunden im Bildungsbereich mehr Möglichkeiten erhalten. Des Weiteren führte das Unternehmen neue intelligente Suchmöglichkeiten ein sowie eine Vision für intelligente Kommunikationen, die auf Microsoft Teams aufbaut. Verbesserungen wurden bei der Sicherheit und im IT-Management vorgenommen, so dass Kunden auf einfachere Weise sicher und gesetzeskonform bleiben und z. B. die Datenschutz-Grundverordnung einhalten.

- Microsoft 365 F1 ist eine Kombination aus Office 365, Windows 10 und Enterprise Mobility + Security. Diese Lösung bietet mehr Möglichkeiten für die weltweit über 2 Milliarden Mitarbeiter auf der untersten Firmenebene, die die erste Kontaktperson zwischen einem Unternehmen und einem Kunden darstellen oder die direkt in der Produktgestaltung involviert sind. - Microsoft 365 Education enthält Office 365 für Bildungseinrichtungen, Windows 10, Enterprise Mobility + Security und Minecraft: Education Edition. Diese Paketlösung bietet Schülern/Studenten, Fakultäten und Mitarbeitern alles, was sie zum Entwickeln und Zusammenarbeiten brauchen, und zwar auf sichere Weise. - Geräte mit Microsoft 365, u. a. neue kommerzielle Windows-10-S-Geräte von HP Inc., Lenovo, Acer und Fujitsu ab 275 USD , bieten eine Selbsteinrichtung und vereinfachte Verwaltung mit beständiger Aktualität, was niedrige Gesamtbetriebskosten zum Vorteil hat. Diese Geräte sind für eine cloudbasierte Identität und Verwaltung konzipiert und eignen sich daher besonders für Mitarbeiter der untersten Firmenebene sowie für Schüler/Studenten und Pädagogen. - Microsoft führte eine neue Vision für intelligente Kommunikationen ein, u. a. mit den Plänen, Skype for Business Online mit kognitiven Diensten und Datendiensten in Microsoft Teams zu integrieren und somit Teams zu einer zentralen Anlaufstelle für Teamarbeit in Office 365 und Chat-, Sprach- und Videonachrichten immerzu verfügbar zu machen. - Intelligente Suchfunktionen greifen auf KI und maschinelles Lernen zurück, um relevantere Suchergebnisse überall in Microsoft 365 anzuzeigen. Zu den neuen Funktionen zählt die Privatvorschau bei Bing für Unternehmen . Sie bietet eine vereinheitlichte Ansicht der personalisierten, firmeninternen und firmenexternen Suchergebnisse im Kontext. - Eine neue LinkedIn-Funktion in Microsoft-Profilkarten ermöglicht es jetzt, Informationen von LinkedIn-Profilen in Anwendungen und Diensten von Microsoft zu sehen. Diese Funktion wird jetzt für Kunden mit Zugang zu Erstveröffentlichungen in Outlook Web Access, SharePoint und OneDrive for Business angeboten. Sie verbessert die Art und Weise der Zusammenarbeit und des Kontaktaufbaus, indem sie direkt in Office 365 Einblicke in Personen bietet, mit denen der Nutzer firmenintern und firmenextern arbeitet. - HP Inc. und Lenovo schließen sich Surface an und unterstützen ab Januar 2018 Windows AutoPilot, indem sie bei ausgewählten Aufträgen Gerätenummern an Unternehmen weitergeben. Dank dieser Information können neue Gerät bequem mit der Unternehmenskonfiguration und den erforderlichen Anwendungen eingerichtet werden. Außerdem benötigen IT-Techniker keinen Direktzugriff mehr auf das Gerät und müssen Aktualisierungen nicht mehr vor Ort durchführen. - Microsoft 365 bietet verbesserte Advanced Threat Protection (ATP) Funktionen wie verbesserte Anti-Phishing-Funktionen, einen erweiterten Schutz bei SharePoint Online, OneDrive for Business und Microsoft Teams und die Integration von Identitätsdiebstahlerkennungen auf der Cloud und physisch am Unternehmensstandort.

Nähere Informationen zu den Modern-Workplace-Lösungen von Microsoft finden Sie hier.

Modernisierung von Unternehmensvorgängen mit der Cloud und mit KI

Microsoft hat Dynamics 365 mit neuen KI-Lösungen ausgestattet. Diese Lösungen modernisieren wichtige Unternehmensszenarien, Anwendungen und Dienstleistungen, damit Unternehmensnutzer ihre alltäglichen Vorgänge neu erfinden können.

- Microsoft Dynamics 365 KI-Lösungen sind für wichtige, komplexe Unternehmensszenarien konzipiert und an vorhandene Prozesse, Systeme und Daten angepasst. Die erste Lösung umfasst einen intelligenten virtuellen Assistenten für die Kundendienstverwaltung, einen intelligenten Assistenten für die Kundendienstmitarbeiter und diverse Kommunikations-Management-Tools. All diese Assistenten und Tools werden von KI-Diensten von Microsoft unterstützt. Australian Government Department of Human Services, HP Inc., Macy's und Microsoft verwenden diese Technologie bereits, um die allgemeine Kundenzufriedenheit zu verbessern und mehr Kundenanfragen in kürzerer Zeit zu beantworten. - Modulare Anwendungen für Dynamics 365 helfen Kunden, wichtige Vorgänge schnell an digitale Veränderungen anzupassen. Sie lassen sich mit vorhandenen Systemen integrieren und können diese mit Arbeitsschritten und Einblicken von Dynamics 365, LinkedIn und Office 365 aufwerten. Die ersten beiden modularen Anwendungen - Attract und Onboard - helfen Unternehmen bei der Suche nach geeigneten neuen Mitarbeitern und gewährleisten deren Erfolg mithilfe personalisierter Einstiegsprozesse. Beide Anwendungen werden im Laufe des Jahres mit Dynamics 365 for Talent verfügbar sein. - Bessere Integration von PowerApps, Microsoft Flow und Office 365 und Dynamics 365: Ab sofort kann jeder Unternehmensnutzer, der mit InfoPat-Formularen, Access-Datenbanken oder SharePoint vertraut ist, Anwendungen mit PowerApps und Microsoft Flow entwickeln und somit Unternehmensvorgänge erweitern und automatisieren.

Nähere Informationen, wie Unternehmen diese neuen Technologien einsetzen können, um Unternehmensanwendungen und Unternehmensvorgänge zu optimieren, finden Sie hier.

Weiterentwicklung der Unternehmens-Cloud

Mit Microsoft Azure lässt sich eine höhere Unternehmensproduktivität, intelligentere datenbasierte Funktionen und ein stärkeres Vertrauen in das Unternehmen erreichen. Dies wird über einen einheitlichen, einzigartigen Hybrid-Cloudansatz bei Daten, Anwendungen und der Infrastruktur ermöglicht - ganz gleich ob physisch am Unternehmensstandort oder in der Cloud.

- Azure Stack im Angebot über OEM-Partner wie Dell EMC, HPE und Lenovo: Als Erweiterung von Azure ist Azure Stack einzigartig auf dem Marktplatz. Die Lösung ermöglicht eine Einheitlichkeit, dank derer Unternehmen Anwendungen mit denselben APIs, Tools und Funktionen wie von der Azur-Cloud entwickeln und einsetzen können. - SQL Server auf Linux, Windows und Docker, mit SQL Server 2017 GA verfügbar: SQL Server ist die erste Datenbank, die ihren Ursprung in der Cloud hat und physisch am Unternehmensstandort verfügbar ist. SQL Server 2017 bringt erstmals die Leistungen von SQL Server auf Windows, Linux und Docker-Container und ermöglicht es dadurch Entwicklern, intelligente Anwendungen mit ihrer bevorzugten Programmiersprache und Umgebung zu entwickeln. Dies steigert die Produktivität und bringt eine hohe Leistungsfähigkeit und Datensicherheit mit sich. - Vollautomatischer Database Migration Service und SQL DB Managed Instance: Beide stehen jetzt für Kunden zur Verfügung, die mühelos von ihren physischen SQL-Server-Datenbanken zu einer Azure-SQL-Datenbank wechseln möchten. - Neue, compute-optimierte Leistungsebene bei SQL Data Warehouse: Sie liefert deutliche Verbesserungen bei Analyseleistungen in der Cloud und erreicht mit 30.000 compute-basierten Data Warehouse Units höhere Werte als zuvor. Die Vorschau wird im Herbst verfügbar sein. - Azure-Vorteil bei Hybridnutzung für SQL Server: Mit diesem Vorteil können Kunden vorhandene Lizenzinvestitionen zu reduzierten Preisen maximieren. Dadurch wird das Hybrid-Versprechen für Dateninvestitionen unserer Kunden weiter ausgedehnt. - Azure Cost Management Dienste von Cloudyn: Sie helfen bei der Verwaltung und Optimierung von Cloud-Ausgaben mithilfe einer einzigen, vereinheitlichten Ansicht in Umgebungen mit mehreren Clouds. Kunden und Partner können den Dienst kostenlos zur Verwaltung ihrer Azure-Kosten verwenden. - Azure Security Center mit neuen integrierten Sicherheitsfunktionen: Diese Funktionen werden vorrangig die Anfälligkeit verringern und den Schutz vor Gefahren erhöhen sowie Hybrid-Arbeiten schützen. - Die Vorschau für neue Aktualisierungen bei Azure Machine Learning wird KI-Entwicklern und Datenwissenschaftlern ein neues Tool-Set in die Hand geben, um Modelle des maschinellen Lernens und KI-Modelle zu entwickeln und zu verwalten - in der Cloud, physisch am Unternehmensstandort oder zwischendurch. Diese neuen Aktualisierungen werden zur Produktivitätssteigerung von KI-Entwicklern und Datenwissenschaftlern beitragen, da sie so die gängigsten Open-Source-Programme, Tools und Laufzeiten nutzen können. - Integration von Azure CosmosDB und Azure Functions: Azure CosmosDB - dem weltweit verkauften, branchenersten modernen Datenbankendienst - in Kombination mit dem serverlosen Angebot Azure Functions ermöglicht es Entwicklern, ihre Produktivität auf eine neue Stufe zu stellen, wenn sie Anwendungen mit nur wenigen Code-Zeilen entwickeln. D. h. sie können schneller Innovationen hervorbringen und auf "Ereignisse" wie IoT-Sensoren und Datenbankänderungen reagieren. - Aktualisierungen bei Microsoft Cognitive Services: Bei diesen Diensten handelt es sich um eine Sammlung von intelligenten APIs, mit denen Entwickler mühelos KI-Funktionen zu ihren Anwendungen hinzufügen können. Zu den heutigen Aktualisierungen zählt die allgemeine Verfügbarkeit von Textanalysen - ein cloudbasierter Dienst zur Sprachverarbeitung, z. B. der Stimmungsanalyse, Extrahierung von Hauptwörtern und Erkennung einer Textsprache. Im kommenden Monat wird zudem die Bing Custom Search , ein personalisiertes Sucherlebnis für einen Bereich im Web, und Bing Search v7 , die für relevantere Ergebnisse bei der Web-, News-, Video- und Bildsuche in Bing sorgt, sowie eine neue Version der automatischen Vervollständigung und der Rechtschreibprüfung für die allgemeine Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Nähere Informationen zu den Cloud-Lösungen von Microsoft für Unternehmen finden Sie hier.

