DGAP-Adhoc: Sparta AG: Vorläufiges Ergebnis 2016

DGAP-Ad-hoc: Sparta AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Sparta AG: Vorläufiges Ergebnis 2016 25.01.2017 / 16:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Vorläufiges Ergebnis 2016 Hamburg, 25.01.2017 Die Sparta AG erzielte nach vorläufiger Berechnung im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. EUR 5,6 Mio. (Vorjahr EUR 10,2 Mio.). Damit liegt der Jahresüberschuss 2016 leicht oberhalb der Prognose von bis zu EUR 5 Mio. Das Eigenkapital stieg auf etwa EUR 59,2 Mio. (Vorjahr EUR 53,6 Mio.) oder ca. EUR 78 je Aktie. Das wirtschaftliche Reinvermögen (inklusive stiller Reserven und vor eventuell anfallenden Steuern) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2016 voraussichtlich um ca. 10,3%. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre ergibt sich damit ein Anstieg um 17,4% p.a. Die vorläufigen Zahlen unterliegen dem Vorbehalt der Abschlussprüfung und der Feststellung des nach den Vorschriften des HGB aufgestellten Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat. Die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 erfolgt Ende März 2017. Der Vorstand